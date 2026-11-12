Обмеження американської системи Starshield для українських військових відновилося

Протягом кількох днів українські військові фіксують значні збої в роботі системи Starshield над територією України. Вони діють уздовж всієї лінії фронту і на окупованій території.

Швидкість супутникового зв'язку обмежено на рівні 161 км на годину. Про це повідомив президент Володимир Зеленський вранці 12 листопада в Telegram.

«Українські військові вже перевірили обставини цього, і це не випадкові помилки, а системне обмеження швидкості. Для нас ідеться передусім про значне ускладнення перехоплення російських реактивних дронів. На жаль, уже є влучання через те, що засоби збиття не розвивають достатню швидкість та не встигають перехопити. На жаль, це допомагає росіянам вбивати більше українців та завдавати по Україні більше влучних ударів», – сказав він.

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Україна намагається дізнатися деталі в США.

Starshield – це мілітаризована супутникова система для компанії SpaceX.

«Starshield — це відгалуження від загальної мережі Starlink компанії SpaceX. Під потреби Starshield виділено 182 супутники, які працюють саме в інтересах цього проєкту, який направлений на забезпечення стійкого урядового та військового зв'язку. Згідно з відкритою інформацією, основним експлуатантом системи Starshield у США є окремий підрозділ у структурі космічних військ. Але розробка супутників і поточний супровід на орбіту відбувається відповідно до контрактів з компанією SpaceX», – пояснює оглядач «Мілітарного» Вадим Кушніков.

Минулого місяця українські війська вже мали умисне обмеження швидкості зв'язку з 400 км на год до 160 км на год, що призвело до неможливість збивати російські реактивні дрони і проводити операції проти окупантів. Офіційно про це не попереджали: падіння швидкості та, як наслідок, втрату дронів, українські війська виявили вже під час операцій. Україна перевірила, чи діє обмеження її Starlink в країнах ЄС, і з'ясувалося, що ні: зв'язок відпадав лише на її території, за кордоном він працював.

Власник SpaceX Ілон Маск звинувачував Україну в тому, що вона використовує цивільну систему для знищення росіян, але Зеленський наголошував, що для атак по території Росії цю систему не застосовують.

Білий дім так і не відповів, хто саме відповідальний за обмеження швидкості, що призвели до інтенсифікації російських ударів по цивільних об'єктах України. Президент США запевняв, що він відповідної вказівки не давав. Сенат планує розслідувати, що саме відбулося.