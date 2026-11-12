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На Херсонщині одна людина загинула через обстріли

Від атак постраждали 24 населені пункти.

На Херсонщині одна людина загинула через обстріли
Росіяни вдарили по Зеленівці на Херсонщині, ілюстративне фото

Упродовж минулої доби російська армія вбила на Херсонщині одну людину. Від атак ворога страждали 24 населені пункти області. 

Про це написав начальник ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Дніпровське, Кізомис, Новодмитрівка, Берислав, Зміївка, Томарине, Новокаїри, Республіканець, Новоолександрівка, Гаврилівка, Золота Балка, Костирка, Монастирське, Червоний Маяк, Тягинка, Одрадокам'янка, Веселе та Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та приватний будинок. Також окупанти понівечили господарську споруду.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 7 людей. 

«Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951», – написав Прокудін. 

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