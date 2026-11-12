З вечора середи ворог понад 10 разів ворог атакував три райони Дніпропетровської області безпілотниками.
Про це повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.
У Павлоградському районі потерпали райцентр, Богданівська та Межиріцька громади.
Там пошкоджені господарча споруда, автівки, складські приміщення та сільгосптехніка, унаслідок зайнялися пожежі.
У Нікопольському районі противник цілив по райцентру.
У Дубовиківській громаді Синельниківського району понівечені склади.
- Упродовж дня 11 листопада російські військові атакували Павлоградський, Нікопольський і Синельниківський райони Дніпропетровщини. Поранень дістали шестеро людей, серед них є чоловік у тяжкому стані.