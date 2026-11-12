У Нікопольському районі противник цілив по райцентру.

Там пошкоджені господарча споруда, автівки, складські приміщення та сільгосптехніка, унаслідок зайнялися пожежі.

У Павлоградському районі потерпали райцентр, Богданівська та Межиріцька громади.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

З вечора середи ворог понад 10 разів ворог атакував три райони Дніпропетровської області безпілотниками.

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Росіяни поцілили по автівках, складських приміщеннях та сільгосптехніці.

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