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Вночі РФ атакувала Київщину балістикою і дронами

Пошкоджене підприємство, але люди цілі. 

Вночі РФ атакувала Київщину балістикою і дронами
Наслідки російської атаки на Київщині, ілюстративне фото
Фото: ДСНС

У ніч на 12 листопада російські війська атакували Київську область балістичними ракетами та безпілотниками. Люди не постраждали. Пошкоджене підприємство у Обухівському районі. 

Про це написали у Київській ОВА. 

«В Обухівському районі пошкоджено та частково зруйновано виробничі й складські приміщення підприємства. Виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували», – йдеться у повідомленні. 

На момент атаки на підприємстві перебували працівники, які після оголошення повітряної тривоги всі залишили територію. Там обійшлося без постраждалих.

Служби продовжують працювати на місцях, фіксувати наслідки ворожої атаки та встановлювати масштаби пошкоджень.

  • У ніч на 12 листопада росіяни атакували Україну балістичними та протикорабельними ракетами та дронами різних типів. ППО знешкодила 94 цілі, але також є влучання.
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