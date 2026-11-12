Енергетика, промисловість та портова інфраструктура Миколаївщини була від атаками ворога

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Вчора та сьогодні росіяни атакували Миколаївську область. Ворог бив по енергетиці, промисловій та портовій інфраструктурі.

Про це написав т в.о. начальника ОВА Георгій Решетілов.

Учора ворог атакував область ударними БпЛА типу «Shahed». Під атакою була енергетична та промислова інфраструктура. Постраждалих немає. Також сьогодні зранку ворог атакував портову інфраструктуру. За попередньою інформацією, там теж люди цілі.

А по Вільнозапорізькій громаді Баштанського району РФ атакувала баражуючим боєприпасом «Бандероль». Через це у с. Вільне Запоріжжя пошкоджено вікна чотирьох приватних будинків. Постраждалих немає.