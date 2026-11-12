За минулу добу 11 листопада росіяни поранили мешканця Краматорська на Донеччині, повідомили у Національній поліції.
Війська Росії завдали 1 727 ударів по лінії фронту та житловому сектору області.
Під вогнем перебували 6 населених пунктів: міста Дружківка, Краматорськ, Слов’янськ, села Громова Балка, Золоті Пруди, Новостепанівка.
Руйнувань зазнали 19 цивільних об’єктів, з них 8 житлових будинків.
Краматорськ росіяни атакували 10 разів, переважно дронами – поранили цивільну особу, пошкодили багатоквартирний і приватний будинки, генератор, 2 автомобілі.
У Слов’янську внаслідок влучання FPV-дрона пошкоджено приватний будинок.
По Золотих Прудах ворог вдарив бомбою “КАБ-250” – пошкоджено 4 приватних будинки і заклад освіти.
У Громовій Балці зруйновано приватний будинок, у Новостепанівці пошкоджено автомобіль і причеп.
- В ОВА повідомили, що з початку вторгнення росіяни у регіоні вбили 4472 особи і поранили 10984. Це цифри без урахування Маріуполя та Волновахи.