Знеструмлення зафіксували у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Одеській, Рівненській, Сумській, Харківській та Черкаській областях.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Унаслідок російських ударів по енергетичній інфраструктурі частина споживачів у дев'яти областях України залишилася без електропостачання. На Полтавщині внаслідок атаки поранення дістали четверо енергетиків.

Про це повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов під час брифінгу щодо ситуації в енергосистемі 12 листопада.

Знеструмлення зафіксували у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Одеській, Рівненській, Сумській, Харківській та Черкаській областях.

Постраждалим енергетикам на Полтавщині надають необхідну медичну допомогу. Аварійні бригади працюють над відновленням електропостачання цілодобово. Ремонтні роботи тривають у всіх постраждалих регіонах, де це дозволяє безпекова ситуація. Водночас їх ускладнюють повітряні тривоги

У більшості областей продовжують діяти графіки погодинних відключень електроенергії. Для промислових споживачів запроваджені графіки обмеження потужності.

У Міненерго попередили, що через безперервні російські атаки ситуація з електропостачанням може змінюватися протягом дня, іноді кілька разів на годину.