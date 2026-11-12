Унаслідок російських ударів по енергетичній інфраструктурі частина споживачів у дев'яти областях України залишилася без електропостачання. На Полтавщині внаслідок атаки поранення дістали четверо енергетиків.
Про це повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов під час брифінгу щодо ситуації в енергосистемі 12 листопада.
Знеструмлення зафіксували у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Одеській, Рівненській, Сумській, Харківській та Черкаській областях.
Постраждалим енергетикам на Полтавщині надають необхідну медичну допомогу. Аварійні бригади працюють над відновленням електропостачання цілодобово. Ремонтні роботи тривають у всіх постраждалих регіонах, де це дозволяє безпекова ситуація. Водночас їх ускладнюють повітряні тривоги
У більшості областей продовжують діяти графіки погодинних відключень електроенергії. Для промислових споживачів запроваджені графіки обмеження потужності.
У Міненерго попередили, що через безперервні російські атаки ситуація з електропостачанням може змінюватися протягом дня, іноді кілька разів на годину.