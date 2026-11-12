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​Російські атаки знеструмили споживачів у дев'яти областях, на Полтавщині поранені енергетики

Знеструмлення зафіксували у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Одеській, Рівненській, Сумській, Харківській та Черкаській областях.

​Російські атаки знеструмили споживачів у дев'яти областях, на Полтавщині поранені енергетики
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Унаслідок російських ударів по енергетичній інфраструктурі частина споживачів у дев'яти областях України залишилася без електропостачання. На Полтавщині внаслідок атаки поранення дістали четверо енергетиків.

Про це повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов під час брифінгу щодо ситуації в енергосистемі 12 листопада.

Знеструмлення зафіксували у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Одеській, Рівненській, Сумській, Харківській та Черкаській областях.

Постраждалим енергетикам на Полтавщині надають необхідну медичну допомогу. Аварійні бригади працюють над відновленням електропостачання цілодобово. Ремонтні роботи тривають у всіх постраждалих регіонах, де це дозволяє безпекова ситуація. Водночас їх ускладнюють повітряні тривоги

У більшості областей продовжують діяти графіки погодинних відключень електроенергії. Для промислових споживачів запроваджені графіки обмеження потужності.

У Міненерго попередили, що через безперервні російські атаки ситуація з електропостачанням може змінюватися протягом дня, іноді кілька разів на годину. 

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