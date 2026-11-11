Укренерго: завтра в Україні діятимуть графіки відключення електроенергії

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У середу, 12 листопада, у частині областей України застосовуватимуть графіки обмеження споживання електроенергії. Відключення діятимуть протягом усієї доби.

Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

Зокрема, для промислових споживачів запровадять графіки обмеження потужності, а для всіх категорій споживачів діятимуть погодинні графіки відключень обсягом від однієї до трьох черг.

Причиною обмежень є наслідки російських атак на енергосистему. Енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання та мережі.

Актуальні графіки відключень рекомендують перевіряти на офіційних сторінках операторів систем розподілу у своїх регіонах.