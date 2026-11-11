Укренерго: завтра в Україні діятимуть графіки відключення електроенергії

У середу, 12 листопада, у частині областей України застосовуватимуть графіки обмеження споживання електроенергії. Відключення діятимуть протягом усієї доби.
Про це повідомили в НЕК "Укренерго".
Зокрема, для промислових споживачів запровадять графіки обмеження потужності, а для всіх категорій споживачів діятимуть погодинні графіки відключень обсягом від однієї до трьох черг.
Причиною обмежень є наслідки російських атак на енергосистему. Енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання та мережі.
Актуальні графіки відключень рекомендують перевіряти на офіційних сторінках операторів систем розподілу у своїх регіонах.
- Російські війська продовжують завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України. Станом на ранок 11 листопада через обстріли частина споживачів у восьми областях залишилася без електропостачання.