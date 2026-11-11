Україна і Чехія підписали меморандум про співпрацю в енергетиці

Також сторони уклали двосторонні угоди між компаніями і університетами.

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міністр енергетики Денис Шмигаль і перший віцепрем'єр-міністр Чехії Карел Гавлічек

Міністр енергетики Денис Шмигаль і перший віцепрем'єр-міністр Чехії Карел Гавлічек підписали на Хмельниччині новий меморандум про поглиблення співпраці в атомному й нафтогазовому секторах, гідроенергетиці, а також у сфері посилення стійкості енергосистем.

За словами Шмигаля, документ розширює рамки партнерства і відкриває нові можливості для спільної роботи.

Окрім цього, сторони уклали двосторонні угоди між компаніями і університетами.

Так, компанія Litostroj та «Укргідроенерго» домовилися про обмін досвідом, а також підтримку в реконструкції, будівництві й обслуговуванні гідроенергетичних об’єктів в Україні.

Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського і виробник 3D-принтерів Prusa Research a.s. підписали меморандум про передачу технологій, допомогу в оснащенні навчальної інфраструктури та проведення спільних наукових досліджень.