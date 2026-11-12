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Протягом минулої доби внаслідок ворожих ударів у Харківській області загинули 2 людини і постраждали 7, зокрема двоє дітей.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Ударів зазнали Харків і 7 населених пунктів області.

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У Харкові загинули двоє людей, зазнав поранень 69-річний чоловік, отримали гостру реакцію на стрес 38-річна жінка і 12-річна дівчинка.

У селі Лугове Близнюківської громади поранено 77-річного чоловіка.

У селі Шевченкове 59-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. У селі Близнюки 16-річна дівчина отримала гостру реакцію на стрес.

У селі Бабаї Височанської громади 88-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

Наслідки обстрілів росіянами Харківської області

Ворог застосовував по Харківщині 87 безпілотників різного типу.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Харкові пошкоджено 2 багатоквартирні будинки, АЗС, 16 автомобілів, овочесховище;

у Куп’янському районі пошкоджено 9 приватних будинків, 2 господарчі споруди, електромережі (сел. Шевченкове);

в Ізюмському районі пошкоджено 2 приватні будинки (м. Барвінкове, с. Нова Олександрівка), 7 приватних будинків (м. Балаклія);

у Лозівському районі пошкоджено приватний будинок (с. Лугове), багатоквартирний і приватний будинки, 5 автомобілів, господарчі споруди (сел. Близнюки).