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На Харківщині внаслідок російських атак загинули 2 людини і постраждали 7

Ворог застосовував по області 87 безпілотників різного типу.

На Харківщині внаслідок російських атак загинули 2 людини і постраждали 7
Наслідки обстрілів росіянами Харківської області

Протягом минулої доби внаслідок ворожих ударів у Харківській області загинули 2 людини і постраждали 7, зокрема двоє дітей.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Ударів зазнали Харків і 7 населених пунктів області.

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У Харкові загинули двоє людей, зазнав поранень 69-річний чоловік, отримали гостру реакцію на стрес 38-річна жінка і 12-річна дівчинка.

У селі Лугове Близнюківської громади поранено 77-річного чоловіка.

У селі Шевченкове 59-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. У селі Близнюки 16-річна дівчина отримала гостру реакцію на стрес.

 У селі Бабаї Височанської громади 88-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. 

Наслідки обстрілів росіянами Харківської області
Наслідки обстрілів росіянами Харківської області

Ворог застосовував по Харківщині 87 безпілотників різного типу.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Харкові пошкоджено 2 багатоквартирні будинки, АЗС, 16 автомобілів, овочесховище;
  • у Куп’янському районі пошкоджено 9 приватних будинків, 2 господарчі споруди, електромережі (сел. Шевченкове);
  • в Ізюмському районі пошкоджено 2 приватні будинки (м. Барвінкове, с. Нова Олександрівка), 7 приватних будинків (м. Балаклія);
  • у Лозівському районі пошкоджено приватний будинок (с. Лугове), багатоквартирний і приватний будинки, 5 автомобілів, господарчі споруди (сел. Близнюки). 

Наслідки обстрілів росіянами Харківської області
Наслідки обстрілів росіянами Харківської області

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