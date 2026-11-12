Російський дрон упав на митний термінал на Волині: горіли вантажівки та автоцистерна з пальним

Внаслідок атаки є один постраждалий.

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Протягом ночі 12 листопада росіяни атакували Волинську область реактивними безпілотниками типу "Шахед". Під ударом опинився, зокрема, Ковельський район.

Про це повідомив начальник Волинської обласної військової адміністрації Роман Романюк.

У Ковелі внаслідок падіння російського безпілотника на території митного терміналу спалахнула пожежа. Горіли вантажні автомобілі та автоцистерна з пальним.

Одна людина постраждала. Загрози її життю та здоров'ю немає.

Рятувальники працюють на місці. Станом на ранок пожежу локалізували.