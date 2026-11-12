Російський дрон упав на митний термінал на Волині: горіли вантажівки та автоцистерна з пальним

Протягом ночі 12 листопада росіяни атакували Волинську область реактивними безпілотниками типу "Шахед". Під ударом опинився, зокрема, Ковельський район.
Про це повідомив начальник Волинської обласної військової адміністрації Роман Романюк.
У Ковелі внаслідок падіння російського безпілотника на території митного терміналу спалахнула пожежа. Горіли вантажні автомобілі та автоцистерна з пальним.
Одна людина постраждала. Загрози її життю та здоров'ю немає.
Рятувальники працюють на місці. Станом на ранок пожежу локалізували.
- У ніч на 12 листопада Росія атакувала Україну балістичними та протикорабельними ракетами, а також 123 ударними безпілотниками різних типів, зокрема 73 реактивними Shahed. Сили ППО знешкодили 94 повітряні цілі: п'ять ракет типу "Бандероль"/"Дань-Т" та 89 безпілотників. Водночас зафіксували влучання на 17 локаціях і падіння уламків у 18 місцях.