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Російський дрон упав на митний термінал на Волині: горіли вантажівки та автоцистерна з пальним

Внаслідок атаки є один постраждалий.

Російський дрон упав на митний термінал на Волині: горіли вантажівки та автоцистерна з пальним
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС

Протягом ночі 12 листопада росіяни атакували Волинську область реактивними безпілотниками типу "Шахед". Під ударом опинився, зокрема, Ковельський район.

Про це повідомив начальник Волинської обласної військової адміністрації Роман Романюк.

У Ковелі внаслідок падіння російського безпілотника на території митного терміналу спалахнула пожежа. Горіли вантажні автомобілі та автоцистерна з пальним. 

Одна людина постраждала. Загрози її життю та здоров'ю немає.

Рятувальники працюють на місці. Станом на ранок пожежу локалізували.

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