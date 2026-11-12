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Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Сумської області

Ворог застосовував міномети, артилерію, РСЗВ, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території області.

Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Сумської області
Фото: unn.ua

За минулу добу російські війська здійснили 30 обстрілів по 14 населених пунктах у 9 територіальних громадах Сумської області.

Про це повідомили у Сумській ОВА.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

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Ворог застосовував міномети, артилерію, РСЗВ, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Річківській громаді пошкоджено господарчі споруди, об'єкт цивільної інфраструктури;

у Середино-Будській громаді знищено багатоквартирний житловий будинок.

Внаслідок обстрілів, завданих ворогом раніше, у Глухівській, Шосткинській громадах пошкоджено житлові будинки, у Зноб-Новгородській та Шосткинській – нежитлові приміщення, у Глухівській – об'єкт цивільної інфраструктури, в Есманьській громаді зруйновано приватні житлові будинки.

За добу повітряна тривога в області тривала 15 годин 22 хвилини.

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