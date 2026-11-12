Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Сумської області

За минулу добу російські війська здійснили 30 обстрілів по 14 населених пунктах у 9 територіальних громадах Сумської області.
Про це повідомили у Сумській ОВА.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.
Ворог застосовував міномети, артилерію, РСЗВ, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
у Річківській громаді пошкоджено господарчі споруди, об'єкт цивільної інфраструктури;
у Середино-Будській громаді знищено багатоквартирний житловий будинок.
Внаслідок обстрілів, завданих ворогом раніше, у Глухівській, Шосткинській громадах пошкоджено житлові будинки, у Зноб-Новгородській та Шосткинській – нежитлові приміщення, у Глухівській – об'єкт цивільної інфраструктури, в Есманьській громаді зруйновано приватні житлові будинки.
За добу повітряна тривога в області тривала 15 годин 22 хвилини.
- Унаслідок обстрілів Сумщини 10 листопада постраждали п’ятеро людей, зокрема 14-річна дівчина. Ворог застосовував по території області міномети, артилерію, FPV-дрони, БпЛА та керовані авіаційні бомби.