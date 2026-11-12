Правоохоронці затримали 13 учасників сутичок у Петропавлівській Борщагівці

Служба безпеки та Національна поліція затримали 13 учасників заворушень, які відбулися 2 листопада цього року у Петропавлівській Борщагівці на Київщині.

Як повідомили у СБУ, серед затриманих – 18-річний уродженець Запорізької області, який чотири з половиною роки провів на тимчасово окупованій території України, а декілька місяців тому переїхав на Київщину. Встановили, що він бив кувалдою по автівці патрульної поліції та автобусу Нацгвардії.

Ще двоє фігурантів – 22-річна місцева безробітна та 21-річний будівельник з Рівненщини. Вони брали участь у блокуванні проїзду, пошкодженні автобуса НГУ та закликали до пошкодження спецтранспорту.

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Також СБУ встановила, що одна з організаторок провокації використовувала підроблене посвідчення «лікаря-хірурга». За матеріалами справи, йдеться про місцеву жительку, яка видавала себе за медпрацівника приватної клініки та підбурювала людей до сутичок поблизу пункту тимчасової дислокації Нацгвардії. Як з’ясувало розслідування, фігурантка не отримувала документів про вищу медичну, фармацевтичну або післядипломну освіту, а Міністерство охорони здоров’я України не видавало їй посвідчення лікаря.

Загалом наразі затримали 13 активних учасників заворушень.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили сімом затриманим про підозри за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);

ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань в умовах воєнного стану).

Сімох фігурантів відправили під варту.

Крім того, у межах розслідування правоохоронці провели 14 додаткових обшуків.

Наразі за матеріалами Нацполіції ще шістьом фігурантам повідомили про підозру за відповідними статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 296 (хуліганство);

ч. 2 ст. 342 (опір працівникові правоохоронного органу).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності. Затриманим загрожує до 8 років позбавлення волі.

Що відбулося

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У селі Петропавлівська Борщагівка сталися заворушення поблизу будинку, де перебували військові підрозділу Національної гвардії України. На місце прибули правоохоронці, згодом приїхав командувач НГУ Олександр Півненко. У будівлі перебували мобілізовані та декілька військових після СЗЧ.

Біля будівлі з військовими швидко зібрався натовп, оскільки заклик до допомоги «травмованим» мобілізованим активно поширювали в соцмережах. З'ясувалося, що виклик до поліції з повідомленням про недопуск до громадянина зробила жінка, що представилася медиком швидкої, але вона ним не була. Метою було «витягти» одного з військових після СЗЧ.

Натовп вимагав видати їм мобілізованих військовослужбовців, які перебувають на території. Отримавши відмову, вони намагалися несанкціоновано потрапити всередину, були сутички з правоохоронцями. Деякі люди поводилися агресивно, зокрема стосовно командувача Півненка. Розбиратися в ситуації приїхав голова Офісу президента Кирило Буданов. Людей, що представилися родичами мобілізованих, Півненко провів до будівлі й показав, що там немає «катівні», як заявляли в соцмережах. Конфлікт тривав до пізньої ночі.

Жінку, яка вдавала медика швидкої допомоги і зробила заяву про катування людей у підвалі, затримали. З'ясувалося, що за три дні до інциденту вона разом з водієм провела розвідку місцевості біля будинку, який використовувала НГУ. Ця жінка заздалегідь придбала авто швидкої допомоги і вбралася в форму медика.

Голова ОП генерал Буданов сказав, що на момент його прибуття вже було розбито три машини, зібрався натовп приблизно в 500 людей. Він заявив, що був сторонній вплив на ці події.

В 1-му корпусі НГУ засудили неправомірні дії щодо військовослужбовців НГУ, водночас застерегли громадян від перешкоджання роботі військових частин.

Секретар РНБО Ігор Клименко сказав, що під час оточення натовпом будівлі, яку в Петропавлівській Борщагівці використовував 1-й корпус Національної гвардії, на місці події перебували одночасно 29 стрімерів, які поширювали відео в соцмережах.