Унаслідок нічного обстрілу постраждали понад 10 людей, серед них дитина. У Києві загинула одна людина.

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Унаслідок російської нічної атаки руйнування зафіксували у восьми областях України. Під ударом опинилися передусім об'єкти енергетики та транспортної інфраструктури.

Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Зокрема, у Запоріжжі росіяни влучили по території об'єкта генерації електроенергії. На Одещині та Рівненщині атакували високовольтні підстанції.

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У Києві балістичними ракетами пошкоджено будівельно-виробниче підприємство, а на Київщині під ракетний удар потрапило цивільне підприємство.

Також внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки в Рівному, Запорізькій та Харківській областях. За попередніми даними, щонайменше шестеро людей дістали поранення, серед них дитина.

Окремо глава уряду повідомив про удар російського безпілотника по дев'ятиповерховому житловому будинку в одному з районів Києва. Станом на момент його повідомлення було відомо про одну загиблу людину та щонайменше сімох постраждалих. Трьох людей вдалося врятувати.

До ліквідації наслідків атаки залучені відповідні служби. На місцях працюють рятувальники, поліцейські, медики та енергетики.

Фото: ДСНС Волинської області

Фото: ДСНС Сумщини

Фото: ДСНС Києва

Фото: ДСНС Житомирської області

Фото: ДСНС Рівненщини