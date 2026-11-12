​Axios: США попросили Росію запропонувати нову угоду про безпеку з Європою

США закликають Москву чітко сформулювати свої занепокоєння та запропонувати взаємні кроки з деескалації, які могли б переконати Європу, що Росія не становить загрози нового нападу.

США попросили Росію підготувати нову пропозицію щодо майбутньої угоди про безпеку з Європою, яка передбачатиме також кроки Москви для зниження напруженості на континенті, пише видання Axios із посиланням на два джерела, обізнані з питанням.

Росія роками домагалася укладення угоди про європейську безпеку, яка обмежувала б розширення НАТО та скорочувала військову присутність Альянсу у Східній Європі. Раніше США відкидали ці вимоги, однак тепер, схоже, готові розглядати їх у певній формі як частину ширшої домовленості про завершення війни в Україні, зазначає видання.

У четвер спецпредставники президента Дональда Трампа Джаред Кушнер і Стів Віткофф зустрінуться в Москві з президентом РФ Володимиром Путіним, щоб повторити відповідну пропозицію. Вони також хочуть переконати Путіна дозволити європейським представникам долучитися до наступного раунду мирних переговорів між Росією та Україною, повідомив американський посадовець. Очікується, що після зустрічі в Москві Кушнер і Віткофф вирушать до Дубліна, де в четвер увечері зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським.

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Переговори у вівторок і середу стали першою з лютого зустріччю українських і російських офіційних представників за участю американських посередників.

За словами джерела, присутнього на зустрічі, переговори були напруженими, а російська делегація намагалася пояснити вторгнення нібито відсутністю реакції адміністрації Джо Байдена на російські вимоги щодо безпеки у 2021 році. У відповідь США закликають Москву чітко сформулювати свої занепокоєння та запропонувати взаємні кроки з деескалації, які могли б переконати Європу, що Росія не становить загрози нового нападу. Водночас радник Путіна Володимир Мединський виступив проти участі європейців у переговорах щодо України, звинувативши окремих європейських лідерів у загостренні конфлікту, але підтримав ідею ширшої угоди про безпеку в Європі.

Адміністрація Трампа прагне вести переговори про завершення війни в Україні та нову архітектуру європейської безпеки паралельно, хоча реалізацію безпекових домовленостей пов’язує із завершенням війни.

Європейські лідери, зокрема Урсула фон дер Ляєн, наголошують, що предметно обговорювати майбутню систему безпеки можна буде лише після припинення бойових дій. Два джерела повідомили, що європейські посадовці, які перебували цього тижня в Абу-Дабі, погодилися працювати за обома напрямами одночасно. При цьому вони наголосили, що остаточні рішення щодо європейської архітектури безпеки ухвалюватимуться лише після завершення війни в Україні.

США сподіваються, що надання європейським представникам місця за столом мирних переговорів зробить їхні уряди більш схильними обговорювати та погоджувати ширшу угоду про безпеку ще до завершення війни.

«Зеленський не погодиться на угоду, поки не знатиме, що буде далі з гарантіями безпеки. Путін також хоче це знати. Саме тому питання безпеки настільки важливе», - зазначило джерело видання.

За словами джерела, США чітко дали зрозуміти європейським країнам, що не укладатимуть угоду про безпеку з Росією без згоди Європи та України. Також Вашингтон не дозволить Росії отримати право вето щодо європейських рішень у сфері безпеки.

Останніми тижнями Віткофф і Кушнер зустрічалися як із Путіним, так і із Зеленським.

Переговори в Абу-Дабі відбулись протягом 2 днів – 10 та 11 листопада – за участю української, російської та американської делегацій, а також представників Європи. Сторони домовилися про обмін військовополоненими, який може стати найбільшим від початку війни. Американські та українські посадовці повідомили, що точну кількість полонених, яких звільнять, визначать під час зустрічей із Путіним і Зеленським у четвер.