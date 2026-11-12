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​Рютте порівняв щомісячні втрати Росії в Україні з втратами США за 14 років війни у В'єтнамі

Російська армія щомісяця втрачає в Україні понад 40 тисяч військових убитими та тяжкопораненими.

​Рютте порівняв щомісячні втрати Росії в Україні з втратами США за 14 років війни у В'єтнамі
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте
Фото: EPA/UPG

За останні кілька місяців російська армія щомісяця втрачає в Україні понад 40 тисяч військових убитими та тяжкопораненими. У жовтні цей показник, за попередніми оцінками, міг перевищити 50 тисяч.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час виступу на Форумі атлантичного майбутнього 11 листопада.

Він наголосив, що такі втрати свідчать про провал Росії на полі бою. Для порівняння Рютте навів американські втрати за 14 років війни у В'єтнамі, які становили 56 тисяч.

 "Путін намагається зламати волю України до боротьби, завдаючи ударів по цивільному населенню. Він атакує українські міста ракетами й дронами, намагаючись знищити критичну інфраструктуру напередодні зими", – пояснив генсек НАТО.

Рютте також заявив, що Росія посилила кампанію ворожих дій по всій Європі. За його словами, Володимир Путін намагається роз'єднати європейські країни, дестабілізувати їхні суспільства та послабити підтримку України.

Для цього Росія вдається до підпалів, інцидентів із безпілотниками, кібератак та інших зловмисних дій. Водночас генсек НАТО наголосив, що ці спроби не дають бажаного для Кремля результату. За його словами, у відповідь на кожну російську гібридну атаку країни Альянсу збільшують підтримку України.

  • Раніше Марк Рютте висловлював думку, що війна Росії проти України навряд чи завершиться перемогою однієї зі сторін, а найімовірнішим сценарієм є мирна угода з певним компромісом. Водночас він наголошував, що навіть після завершення бойових дій Європа має залишатися пильною щодо російської агресії.
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