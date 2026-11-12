Російська армія щомісяця втрачає в Україні понад 40 тисяч військових убитими та тяжкопораненими.

За останні кілька місяців російська армія щомісяця втрачає в Україні понад 40 тисяч військових убитими та тяжкопораненими. У жовтні цей показник, за попередніми оцінками, міг перевищити 50 тисяч.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час виступу на Форумі атлантичного майбутнього 11 листопада.

Він наголосив, що такі втрати свідчать про провал Росії на полі бою. Для порівняння Рютте навів американські втрати за 14 років війни у В'єтнамі, які становили 56 тисяч.

"Путін намагається зламати волю України до боротьби, завдаючи ударів по цивільному населенню. Він атакує українські міста ракетами й дронами, намагаючись знищити критичну інфраструктуру напередодні зими", – пояснив генсек НАТО.

Рютте також заявив, що Росія посилила кампанію ворожих дій по всій Європі. За його словами, Володимир Путін намагається роз'єднати європейські країни, дестабілізувати їхні суспільства та послабити підтримку України.

Для цього Росія вдається до підпалів, інцидентів із безпілотниками, кібератак та інших зловмисних дій. Водночас генсек НАТО наголосив, що ці спроби не дають бажаного для Кремля результату. За його словами, у відповідь на кожну російську гібридну атаку країни Альянсу збільшують підтримку України.