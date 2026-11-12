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Активність російського флоту навколо Великобританії зросла на понад 40% з початку року

Таке зростання пов'язують з розгортанням нової оборонної програми Королівського флоту.

Активність російського флоту навколо Великобританії зросла на понад 40% з початку року
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Великої Британії заявив, що активність російського флоту навколо країни зросла на 41% за перші дев'ять місяців року.

Про це пише The Guardian.

Таке зростання зафіксували після того як Королівський флот оголосив про розгортання нової оборонної програми із залученням 10-ти країн.

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План полягає в тому, щоб морські дрони з Великої Британії та інших країн могли взаємозамінно працювати з військовими кораблями країн Північної військово-морської ініціативи в той час, коли кількість британських фрегатів скорочується.

Майбутній Королівський флот поєднуватиме військові кораблі та дрони.

Минулого місяця міжпартійний комітет з питань оборони попередив, що військово-морські сили ризикують не стримати російську агресію в морях навколо Великої Британії через нестачу кількості та доступності військових кораблів і підводних човнів.

За словами британського міністра, російські розвідувальні кораблі, такі як «Янтарь», цього року плавали поблизу британських вод, намагаючись отримати розвіддані.

Північний флот Росії, що базується в Баренцевому морі, зберігає «дійсно потужну підводну присутність», сказав Поллард, додавши, що Москва продовжувала інвестувати в нього протягом усієї війни в Україні як засіб погрози Великій Британії.

  • Британія виділить 90 млн фунтів на дрони та системи стеження для протидії підводним загрозам з боку Росії. Автономні системи з сенсорами дозволять Королівському флоту виявляти російські підводні човни та захищати критичну інфраструктуру.
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