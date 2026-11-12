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Туск запросив Навроцького додому на Святвечір - долатимуть політичну кризу

Прем'єр запропонував поговорити за різдвяним столом.

Туск запросив Навроцького додому на Святвечір - долатимуть політичну кризу
Дональд Туск і Кароль Навроцький
Фото: Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl

Голова польського уряду Дональд Туск під час заходів на честь Дня незалежності країни публічно запросив президента Кароля Навроцького стати його гостем на Святвечір.

Як пише RMF24, прем'єр пропонує главі держави завітати до його квартири у Сопоті разом з дружиною та дітьми 24 грудня, щоб разом поговорити "від полюса до полюса", шукаючи шляхи подолання політичної кризи.

"Моя квартира невелика, але місця за кухонним столом нам обом вистачить", - додав Туск. Він висловив жаль, що розмова між ним та Навроцьким щодо усунення протиріч, пов'язаних з роботою Конституційного трибуналу, досі не відбулась.

Кароль Навроцький скасував закордонний візит до Сенегалу та скликав парламентські консультації через зміни у складі судового органу, який контролює дотримання Сеймом основного закону. Президент назвав це "силовим захопленням", хоча саме дії Навроцького щодо спроб потрапити у будівлю зі штовханиною із суддями згодом назвали безпрецедентним втручанням. 

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