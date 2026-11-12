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В уряді Канади заявили, що не допустять російських хокеїстів на молодіжну першість світу

Росіянам не видаватимуть візи для участі в чемпіонаті.

В уряді Канади заявили, що не допустять російських хокеїстів на молодіжну першість світу
Фото: IIHF

Уряд Канади не видаватиме візи росіянам для участі в Молодіжному чемпіонаті світу з хокею.

Про це передає Радіо Свобода.

Навіть ті росіяни, які вже мають чинні візи та виступають за клуби в Канаді, не зможуть узяти участь у турнірі. Парламентський секретар Канади з питань спорту Адам ван Куверден уточнив, що статус «нейтрального спортсмена» стосується лише окремих атлетів, а не команд.

За інформацією IIHF, Росію планують включити до складу учасників чемпіонату світу замість Норвегії, чия молодіжна збірна здобула право виступати в елітному дивізіоні турніру за результатами виступів у нижчому дивізіоні рік тому.

«Ситуація навколо Норвегії розвивається дуже динамічно, –зазначив ван Куверден. — Я провів переговори з міністрами спорту Фінляндії, Швеції, Норвегії та Німеччини. Цього тижня сподіваюся зустрітися з міністром спорту Чехії та іншими представниками, щоб обговорити цю ситуацію, яка стрімко змінюється».

Молодіжний чемпіонат світу з хокею має розпочатися 26 грудня в канадських містах Ред-Дір та Едмонтон. 

  • Канада запровадила нові санкції проти Росії. Обмеження спрямовані на російський ОПК, розробників балістичних ракет, учасників кібердіяльності та фінансові структури, які допомагають підтримувати воєнну економіку РФ.
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