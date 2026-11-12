Міністра фінансів США переселили на військову базу через загрозу життю

Очільник американського міністерства фінансів Скотт Бессент був змушений змінити своє постійне місце проживання на військову базу у зв'язку із безпековими загрозами, які пов'язують з Іраном.

Як пише BBC, урядовець, який брав активну участь в економічній блокаді ісламської республіки та підписував усі санкційні кроки проти Тегерана, потрапив до списку чиновників США, які можуть бути цілями для іранських спецслужб.

Ситуацію погіршила публікація у ЗМІ фотографій будинку, де мешкав Бессент. Після цього американська розвідка наполягла на тому, щоб міністр перебрався до безпечнішого місця.

Бессент далеко не перший представник адміністрації Дональда Трампа, який змушений жити на військовій базі. Новий голова апарату Білого дому Стівен Міллер, державний секретар Марко Рубіо та міністр війни Піг Геґсет також перебувають під посиленим захистом.