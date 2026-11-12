Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Фото«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
​Довга рука ЗСУ і російські аеродроми
​Довга рука ЗСУ і російські аеродроми
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
ГоловнаСвіт

Міністра фінансів США переселили на військову базу через загрозу життю

У ЗМІ розсекретили домашню адресу Скотта Бессента. 

Міністра фінансів США переселили на військову базу через загрозу життю
Скотт Бессент
Фото: EPA/UPG

Очільник американського міністерства фінансів Скотт Бессент був змушений змінити своє постійне місце проживання на військову базу у зв'язку із безпековими загрозами, які пов'язують з Іраном.

Як пише BBC, урядовець, який брав активну участь в економічній блокаді ісламської республіки та підписував усі санкційні кроки проти Тегерана, потрапив до списку чиновників США, які можуть бути цілями для іранських спецслужб. 

Ситуацію погіршила публікація у ЗМІ фотографій будинку, де мешкав Бессент. Після цього американська розвідка наполягла на тому, щоб міністр перебрався до безпечнішого місця.

Бессент далеко не перший представник адміністрації Дональда Трампа, який змушений жити на військовій базі. Новий голова апарату Білого дому Стівен Міллер, державний секретар Марко Рубіо та міністр війни Піг Геґсет також перебувають під посиленим захистом. 

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies