Голова Пентагону грубо порушив протокол під час церемонії біля Могили невідомого солдата

Вартовий був змушений робити урядовцю та його радникам зауваження.

У Сполучених Штатах гострої критики за поведінку під час церемонії на Арлінгтонському меморіальному цвинтарі зазнав міністр війни Піт Геґсет.

Як пише The Guardian, соратник Дональда Трампа в оточенні радників робив фото на тлі Могили невідомого солдата, куди у середу, в День ветеранів, поклали квіти президент Дональд Трамп, віцепрезидент Джей Ді Венс та члени уряду. Після позування для світлини з боку делегації Пентагону пролунав сміх.

Вартовий на цвинтарі одразу ж нагадав Геґсету та його оточенню про необхідність зберігати шанобливу тишу в одному з найбільш сакральних місць США. 11 листопада, в день завершення Першої світової війни, американці традиційно віддають шану військовослужбовцям, які поклали своє життя заради захисту країни.

Низка політиків звинуватили голову Пентагону у неповазі до пам'яті полеглих солдатів та невмінні поводитися у громадських місцях. Інцидент назвали обурливим, а самого Геґсета - негідним посади очільника воєнного відомства. У міністерстві війни заперечують, що з боку урядовця мав місце прояв нетактовності.