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Голова Пентагону грубо порушив протокол під час церемонії біля Могили невідомого солдата

Вартовий був змушений робити урядовцю та його радникам зауваження.

Голова Пентагону грубо порушив протокол під час церемонії біля Могили невідомого солдата
Піт Геґсет на церемонії в Арлінгтоні
Фото: Newsweek

У Сполучених Штатах гострої критики за поведінку під час церемонії на Арлінгтонському меморіальному цвинтарі зазнав міністр війни Піт Геґсет.

Як пише The Guardian, соратник Дональда Трампа в оточенні радників робив фото на тлі Могили невідомого солдата, куди у середу, в День ветеранів, поклали квіти президент Дональд Трамп, віцепрезидент Джей Ді Венс та члени уряду. Після позування для світлини з боку делегації Пентагону пролунав сміх.

Вартовий на цвинтарі одразу ж нагадав Геґсету та його оточенню про необхідність зберігати шанобливу тишу в одному з найбільш сакральних місць США. 11 листопада, в день завершення Першої світової війни, американці традиційно віддають шану військовослужбовцям, які поклали своє життя заради захисту країни.

Низка політиків звинуватили голову Пентагону у неповазі до пам'яті полеглих солдатів та невмінні поводитися у громадських місцях. Інцидент назвали обурливим, а самого Геґсета - негідним посади очільника воєнного відомства. У міністерстві війни заперечують, що з боку урядовця мав місце прояв нетактовності.

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