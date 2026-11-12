На місці події в Брукліні працюють понад 250 рятувальників.

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Щонайменше двоє людей загинули, а понад 17 отримали поранення внаслідок обвалення будівлі в Нью-Йорку на територію відкритого будівельного майданчика.

Про це повідомляє BBC з посиланням на місцеву владу.

Обвал стався у середу близько 21:00 за київським часом.

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На місці події в Брукліні працюють понад 250 рятувальників, які намагаються знайти вцілілих, що могли опинитися під уламками триповерхової будівлі.

Влада ще не встановила, що стало причиною раптового обвалу. Будівлю було зведено у 1930 році.

Комісарка Пожежного департаменту Нью-Йорка (FDNY) Ліліан Бонсіньйор охарактеризувала рятувальну операцію як “надзвичайно небезпечну”.

Вона додала, що люди, які перебували в зруйнованій будівлі, а також на будівельному майданчику, опинилися в пастці.

Фото: EPA/UPG Обвал будинку у Нью-Йорку