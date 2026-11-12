​У Комишувасі знайшли тіла ще двох загиблих під завалами після російського авіаудару

В одинадцятий день пошуково-рятувальної операції в Комишувасі Запорізької області вдалося виявити тіла ще двох загиблих людей. Також рятувальники знайшли фрагменти тіл інших жертв російського авіаудару.

Про це повідомила поліція Запорізької області.

7 листопада повідомляли про те, що попередня кількість загиблих унаслідок авіаудару по Комишувасі зросла до 55 людей, 19 – були зниклими безвісти. Наразі встановили особи 48 загиблих.

За останні три дні пошуки не давали результатів. Нині на місці удару продовжують працювати слідчі, криміналісти та підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій. Безпеку рятувальників із повітря забезпечує антидронова група поліції.

Фахівці центру розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, проводять ідентифікацію тіл, які вдалося деблокувати з-під завалів. Пошукові роботи тривають. Поліцейські та рятувальники намагаються встановити долю інших людей, які досі вважаються зниклими безвісти та можуть перебувати під уламками зруйнованих конструкцій.

Фото: Поліція Запорізької області

Фото: Поліція Запорізької області

Фото: Поліція Запорізької області

Фото: Поліція Запорізької області