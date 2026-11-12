Під час бойового завдання на Донеччині загинув поліцейський із Чернігівщини

Віталію Віннику було 38 років.

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Під час виконання бойового завдання на Донеччині 11 листопада загинув поліцейський стрілецького батальйону поліції Чернігівської області Віталій Вінник. Ворожий FPV-дрон влучив у нього під час бойової роботи.

Про це повідомила Національна поліція України.

Віннику було 38 років. Він обіймав посаду заступника командира взводу стрілецького батальйону поліції Чернігівщини.

До служби в поліції чоловік долучився у 2013 році. Згодом добровільно став на захист України, приєднавшись до оборони держави.

У поліції Чернігівської області висловили співчуття рідним, близьким і побратимам загиблого.

Фото: Національна поліція