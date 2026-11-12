Під час бойового завдання на Донеччині загинув поліцейський із Чернігівщини

Під час виконання бойового завдання на Донеччині 11 листопада загинув поліцейський стрілецького батальйону поліції Чернігівської області Віталій Вінник. Ворожий FPV-дрон влучив у нього під час бойової роботи.
Про це повідомила Національна поліція України.
Віннику було 38 років. Він обіймав посаду заступника командира взводу стрілецького батальйону поліції Чернігівщини.
До служби в поліції чоловік долучився у 2013 році. Згодом добровільно став на захист України, приєднавшись до оборони держави.
У поліції Чернігівської області висловили співчуття рідним, близьким і побратимам загиблого.
- 1 листопада поблизу Комишувахи на Запоріжжі російський безпілотник атакував службовий автомобіль поліції. Унаслідок удару важкі поранення дістали двоє правоохоронців – майор Олег Дубецький, начальник чергової частини відділення поліції №4 Пологівського райвідділу, та його колега, майор Сергій Бережко, заступник начальника підрозділу з превентивної діяльності. Попри зусилля медиків, 4 листопада обидва поліцейські померли.