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Від ранку два райони Києва постраждали від атак РФ, загинула жінка (оновлено)

Пошкодження зафіксували у Соломʼянському та Шевченківському районах. 

Від ранку два райони Києва постраждали від атак РФ, загинула жінка (оновлено)
Удар по Солом'янському району
Фото: ДСНС Facebook

У Соломʼянському районі Києва російський дрон влучив у багатоповерхівку. Виникло загоряння на рівні різних поверхів. Загинула жінка 44 років. За даними міської прокуратури, постраждали семеро мешканців, у більшості – гостра реакція на стрес. Це люди віком від 37 до 83 років, пише поліція. Також одна людина постраждала у Шевченківському районі. 

Про удар написав мер міста Віталій Кличко. 

"У Соломʼянському районі, внаслідок влучання БпЛА, сталося загоряння з 3 по 6 поверхи девʼятиповерхового житлового будинку", – йдеться у його повідомленні. 

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Спершу були дані про одного пораненого, потім військова адміністрація повідомила про двох та одну загиблу жінку. Після 10:00 Кличко повідомив, що кількість людей з травмами зросла до 6, пізніше - до семи. Згодом у прокуратурі розповіли, що дрон влучив у будинок близько 8 ранку.

Оновлення. Вдень у Шевченківському районі міста через падіння БпЛА на проїжджу частину дороги загорілося легкове авто. Частково пошкоджений автобус. Постраждала людина. 

Наслідки російської атаки в Києві
Фото: ДСНС
Наслідки російської атаки в Києві

Ворог убив жінку в будинку
Фото: ДСНС у Facebook
Ворог убив жінку в будинку

Внаслідок атаки виникло часткове руйнування на рівні 5 поверху. Екстрені служби на місці. Пораненим надали допомогу на місці. 

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