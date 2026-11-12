Головне за ніч та ранок четверга, 12 листопада: балістика на Київ, атака на Рівненщину, збої в роботі Starshield

Нічні повітряні атаки , 167 бойових зіткнень, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли, знеструмлення в областях.

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Близько 1 години ночі росіяни розпочали ракетну атаку по Києву та Київській області. Повітряні Сили попередили про швидкісні цілі в напрямку Білої Церкви та столиці, лунали вибухи.

За інформацією моніторингових каналів, ворог застосував балістичні ракети, ймовірно, КН-23 та Іскандер-М.

Під ранок у Соломʼянському районі Києва російський дрон влучив у багатоповерхівку. Загинула 44-річна жінка.

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Виникло загоряння на рівні різних поверхів. За даними міської прокуратури, постраждали семеро мешканців, у більшості – гостра реакція на стрес. Це люди віком від 37 до 83 років, пише поліція.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 167 бойових зіткнень.

Найбільше боїв пройшло на Костянтинівському напрямку фронту - 14. На Покровському інтенсивність боїв знизилася, там ворог здійснив 6 атак.

На Куп’янському, Краматорському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках противник штурмових дій не проводив.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 2 150 окупантів, 3 танки, 14 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 8 наземних робокомплексів, 312 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та 5 штук спецтехніки. Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 616 330 осіб.

Більше інформації про добові втрати ворога – в новині.

У ніч на 12 листопада російська армія атакувала Рівненську область. Ціллю ворога була енергетика, підприємства та житло. Люди не постраждали.

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Унаслідок атаки РФ понад 160 населених пунктів на Рівненщині станом на 8:30 залишалися знеструмленими.

Уночі 12 листопада росіяни атакували Волинську область реактивними безпілотниками типу "Шахед". Під ударом опинився зокрема Ковельський район.

У Ковелі внаслідок падіння російського безпілотника на території митного терміналу спалахнула пожежа. Горіли вантажні автомобілі та автоцистерна з пальним.

Одна людина постраждала. Загрози її життю та здоров'ю немає.

Унаслідок російської нічної атаки руйнування зафіксували у восьми областях України. Під ударом опинилися передусім об'єкти енергетики та транспортної інфраструктури, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Більше інформації – в новині.

Починаючи із 18:00 11 листопада противник атакував балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23/С-400, протикорабельними ракетами Циркон із Брянської, Воронезької, Курської областей Росії.

Також запустив 123 ударні БпЛА типу Shahed (73 із них – реактивні), Гербера, S8000 Бандероль/Дань-Т, дрони-імітатори типу «Пародія» із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово в РФ, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряна оборона збила і подавила 5 Бандероль/Дань-Т та 89 ворожих БпЛА типу Shahed (51 із них – реактивний), Гербера, дронів інших типів. Бойова робота триває.

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Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 17 локаціях, а також падіння уламків у 18 місцях.

На одинадцятий день пошуково-рятувальної операції в Комишувасі Запорізької області вдалося виявити тіла ще двох загиблих людей. Також рятувальники знайшли фрагменти тіл інших жертв російського авіаудару.

7 листопада повідомляли про те, що попередня кількість загиблих унаслідок авіаудару по Комишувасі зросла до 55 людей, 19 – були зниклими безвісти. Наразі встановили особи 48 загиблих.

За останні три дні пошуки не давали результатів. Нині на місці удару продовжують працювати слідчі, криміналісти та підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій. Безпеку рятувальників із повітря забезпечує антидронова група поліції.

Упродовж кількох днів українські військові фіксують значні збої в роботі системи Starshield над територією України. Вони діють уздовж всієї лінії фронту і на окупованій території.

Швидкість супутникового зв'язку обмежено на рівні 161 км на годину, повідомив президент Володимир Зеленський вранці 12 листопада в Telegram.

«Українські військові вже перевірили обставини цього, і це не випадкові помилки, а системне обмеження швидкості. Для нас ідеться передусім про значне ускладнення перехоплення російських реактивних дронів. На жаль, уже є влучання через те, що засоби збиття не розвивають достатню швидкість та не встигають перехопити. На жаль, це допомагає росіянам вбивати більше українців та завдавати по Україні більше влучних ударів», – сказав він.

Україна намагається дізнатися деталі в США.

США попросили Росію підготувати нову пропозицію щодо майбутньої угоди про безпеку з Європою, яка передбачатиме також кроки Москви для зниження напруженості на континенті, пише видання Axios із посиланням на два джерела, обізнані з питанням.

Росія роками домагалася укладення угоди про європейську безпеку, яка обмежувала б розширення НАТО та скорочувала військову присутність Альянсу у Східній Європі. Раніше США відкидали ці вимоги, однак тепер, схоже, готові розглядати їх у певній формі як частину ширшої домовленості про завершення війни в Україні, зазначає видання.

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У четвер спецпредставники президента Дональда Трампа Джаред Кушнер і Стів Віткофф зустрінуться в Москві з Путіним, щоб повторити відповідну пропозицію. Очікується, що після зустрічі в Москві Кушнер і Віткофф вирушать до Дубліна, де в четвер увечері зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським.

Докладніше – в новині.

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