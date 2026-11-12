Єврокомісарка: додаткові санкції введуть проти нафтопереробних підприємств та “тіньового флоту” Росії

До нового списку санкцій Європейського Союзу проти Росії увійдуть російські нафтопереробні підприємства, а також структури, пов'язаних із “тіньовим флотом” РФ.

Про це заявила єврокомісарка з питань фінансів Марія Луїш Альбукерке під час виступу Європейському парламенті, пише Європейська правда.

Очікується, що у понеділок, 16 листопада міністри закордонних справ ЄС ухвалять додаткові санкційні списки проти Москви.

Вона нагадала також, що водночас Європейська служба зовнішніх дій та Єврокомісія завершують підготовку пропозицій щодо нового, 22-го пакета санкцій проти Росії. Видання зазначає з посиланням на джерела, що цей пакет буде готовий до кінця листопада.

“На сьогодні ЄС включив до санкційних списків понад 690 суден “тіньового флоту”, яким заборонено доступ до портів ЄС та надання послуг. Ми відрізали значні частини російського фінансового сектору, змусивши його покладатися на альтернативні платіжні канали, і запровадили заходи, щоб обмежити також і їх. Наразі ми запровадили заборону на транзакції щодо понад 100 російських банків”, – повідомила єврокомісарка.

“Санкції працюють, і Москва це знає. Вони коштували Росії понад 1 трильйон євро, які вона інакше могла б витратити на війну”, – додала Альбукерке.