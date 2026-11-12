ВР підтримала запровадження санкцій проти депутатів регіональних парламентів РФ

Сьогодні, 12 листопада, народні депутати підтримали постанову № 15533 про запровадження санкцій проти депутатів регіональних парламентів РФ за сприяння агресії проти України.

Як стало відомо із трансляції засідання, за проголосували 236 народних депутатів

Документ передбачає схвалення та внесення на розгляд РНБО пропозицій щодо застосування персональних обмежувальних заходів проти депутатів усіх регіональних парламентів Росії, оскільки вони активно підтримують російську агресію проти України та сприяють окупації українських територій.

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У пояснювальній записці зазначається, що регіональні законодавчі збори забезпечують юридичну, фінансову та ідеологічну підтримку війни. Зокрема, вони спрямовують кошти місцевих бюджетів на потреби російської армії, постачання військового спорядження та підтримку окупаційних адміністрацій на захоплених українських територіях. Також регіональні парламенти ухвалюють рішення про виплати контрактникам, добровольцям і мобілізованим, а також соціальні пільги для їхніх родин, стимулюючи участь населення у війні.

Окремий напрям діяльності - пропагандистська підтримка Кремля: легітимізація окупації, виправдання агресії, поширення дезінформації та розпалювання ненависті до України й українців.

Також регіональні органи влади РФ беруть участь у реалізації політики депортації українських дітей із тимчасово окупованих територій до Росії та створенні для цього пропагандистського прикриття. Крім того, вони сприяють інтеграції учасників війни проти України до політичної системи РФ, зокрема через підтримку їхнього обрання до регіональних парламентів і Державної думи.

Мета постанови - створити підстави для ухвалення РНБО рішення про застосування санкцій до осіб, перелічених у п’яти додатках до проєкту, за дії, що становлять загрозу національним інтересам, безпеці, суверенітету й територіальній цілісності України.

Запропонований санкційний пакет охоплює позбавлення державних нагород України, блокування активів, обмеження торговельних операцій, транзиту, перевезень і фінансових операцій, зупинення ліцензій та дозволів, заборону поширення медіа, участі в державних закупівлях і приватизації. Також передбачаються обмеження щодо цінних паперів, передавання технологій та інтелектуальної власності, культурного, наукового, освітнього й спортивного співробітництва, віз, імміграції та права власності на землю.