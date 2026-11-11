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На Миколаївщині чоловіка засудили до 15 років за співпрацю з окупаційною владою РФ

Під час окупації Снігурівки зрадник добровільно працював у створеному РФ правоохоронному органі.

На Миколаївщині чоловіка засудили до 15 років за співпрацю з окупаційною владою РФ
Ілюстративне фото
Фото: pixabay

На Миколаївщині чоловіка засудили до 15 років позбавлення волі за колабораційну діяльність. Під час окупації Снігурівки він добровільно погодився працювати в правоохоронному органі, створеному російською владою.

Про це повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.

За даними правоохоронців, під час окупації міста місцевий житель обіймав посаду начальника відділення соціально-психологічної служби в місцевій виправній колонії №5.

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Згодом він добровільно погодився працювати інспектором відділу комунально-побутового забезпечення Херсонського слідчого ізолятора №1, створеного окупаційною владою РФ.

"На псевдопосаді колаборант виконував вказівки й розпорядження керівників окупаційної адміністрації РФ. За свою роботу він отримував заробітну плату в російських рублях", – йдеться в повідомленні прокуратури.

Чоловіка викрили після деокупації. Суд визнав його винним у колабораційній діяльності та призначив 15 років ув'язнення.

Також засудженому заборонили обіймати будь-які посади в органах державної влади, місцевого самоврядування та правоохоронних органах. Крім того, його позбавили спеціального звання "старший лейтенант внутрішньої служби".

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