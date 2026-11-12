Франція анонсувала нові санкції Євросоюзу проти Росії

Європейський союз затвердить нові санкції проти Росії, повідомив сьогодні міністр Франції у справах Європи Бенжамен Аддад, пише Reuters.

“У понеділок ми запровадимо нові санкції проти Росії, які торкнуться ще 150 суб'єктів та 50 банків. Причому саме Франція запропонувала включити до цього списку більшість із них”, – заявив Аддад в ефірі телеканалу LCI.

Аддад також засудив ухвалене в середу Росією рішення заборонити в'їзд на свою територію кореспондентці газети Le Monde Аріан Шемен, незалежному журналісту й колишньому московському кореспонденту Полю Гого, а також двом французьким депутатам – Саші Улі та Артюру Делапорту.

“Це залякування. Але Францію не залякати. Вважаю, що ці депутати й журналісти просто виконують свою роботу; зокрема, ці парламентарі беруть активну участь у боротьбі проти іноземного втручання”, – зазначив Аддад.

Раніше міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро написав у соцмережі X: той факт, що Кремль подає цю заборону як відповідь на вислання з Франції в липні ймовірної російської пропагандистки Ксенії Федорової, “підтверджує її зв'язки з російською владою”.

Французька влада звинуватила Федорову – колишню очільницю RT France, яка згодом стала помітною фігурою на інформаційному телеканалі CNews та в пов'язаних із ним медіа Europe 1 і JDNews (усі вони належать консервативному магнату Венсану Боллоре), – у поширенні російської дезінформації.