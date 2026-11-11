На Херсонщині двох військових РФ судитимуть за зґвалтування неповнолітньої

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт щодо двох російських військовослужбовців, яких обвинувачують у сексуальному насильстві над неповнолітньою жителькою окупованої частини Херсонської області.

Про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі.

За даними слідства, 24 березня 2024 року військові під приводом уточнення часу заманили дівчину до автомобіля та силоміць затягнули всередину. Там її примусили проковтнути невідому речовину, після чого вона опинилася у стані, який обмежував її здатність чинити опір.

Як стверджують правоохоронці, після цього неповнолітню вивезли на околицю населеного пункту, де обидва військові зґвалтували її. Згодом дівчину перевезли до будинку, де сексуальне насильство повторилося.

Обвинувачені – командир відділення спецпідрозділу "Північ-Ахмат" імені Кадирова та фельдшер мотострілецької роти збройних сил РФ.

У липні та серпні 2026 року їм повідомили про підозру. Нині обвинувальний акт за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з цивільним населенням за попередньою змовою) передали до суду.