«Золоті яйця» Міноборони: в суд передали справу про розкрадання сотень мільйонів гривень

Обвинувальний акт у справі направлено до ВАКС для розгляду по суті.

До суду скерували обвинувальний акт у справі про «золоті яйця» Міноборони.Йдеться про обвинувачення колишнього керівника департаменту міністерства оборони України, власниці й директорів компаній-постачальниць та фізичної особи. Їх викрили на розкраданні державних коштів на закупівлі Міністерством оборони України продуктів харчування для Збройних Сил України під час повномасштабного вторгнення РФ.

Як повідомили у САП, протягом 2022–2023 років Міноборони забезпечувало військових продуктами харчування через закупівлі у суб’єктів господарювання послуги з організації харчування. Суть цієї послуги – купували набори продуктів згідно з каталогом, який містив 409 найменувань.

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Схема, яку викрили детективи НАБУ, полягала у завищенні цін на найбільш затребувані продукти і заниженні на менш затребувані.

Наприклад, 50 % вартості загальної поставки за договором, а це близько 1,2 млрд грн, припало всього на 40 видів продуктів із 409, а ціни на них були завищені. І навпаки, 27 видів продуктів із заниженими цінами було поставлено для ЗСУ на суму всього 3,6 млн грн, що становить лише 0,14 % вартості таких продуктів.

Також відбувалася маніпуляція в каталозі із сезонністю. Так, постачальники визначали в каталогах аномально низькі ціни на сезонні продукти. Наприклад, вартість черешні згідно з ним становила всього 8 грн/кг, полуниці – 10 грн/кг, смородини чорної – 10 грн/кг тощо. На перший погляд, Міноборони здійснювало вигідні закупівлі. Але відповідно до затверджених нормативів указані сезонні продукти взагалі не могли замовлятись військовими частинами протягом строку дії договорів, оскільки їх укладено після завершення періоду, протягом якого такі сезонні продукти могли бути замовлені.

При цьому посадовець Міністерства оборони України під час підписання договорів на постачання «не помічав» цінові маніпуляції з вартістю продуктів.

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У результаті цієї схеми протягом серпня – грудня 2022 року дві компанії-постачальниці незаконно одержали понад 733 млн грн із бюджету.

Після початку досудового розслідування у січні 2023 року та публікацій у медіа, зокрема про закупівлю яєць по 17 грн за штуку, ціни зменшилися на 11 найзатребуваніших продуктів. Завдяки цьому вдалося запобігти розкраданню з бюджету 788 млн грн, пишуть у САП.

Дії осіб кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.

У серпні 2024 року детективи БЕБ вилучили понад 4,7 млн євро необлікованої готівки під час розслідування ухилення від сплати податків компаніями-постачальницями продуктів для Міноборони. Згодом у межах розслідування САП та НАБУ на ці кошти за рішенням ВАКС було накладено арешт.

Обвинувальний акт у справі направлено до ВАКС для розгляду по суті.

Деталі справи