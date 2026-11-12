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Defense Tech

Українська UFORCE залучила $700 млн інвестицій

Залучені кошти компанія планує використати для розширення виробничих потужностей та розвитку нових технологій

Українська UFORCE залучила $700 млн інвестицій
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Фото: UFORCE

Українська оборонно-технологічна компанія UFORCE залучила $700 млн у межах інвестиційного раунду Series A. Компанію оцінили у $6 млрд, а раунд очолили державний інвестиційний фонд Великої Британії National Wealth Fund (NWF) та американський фонд Valor Equity Partners. Про це повідомляє «Мілітарний» з посиланням на представників компанії.

Для National Wealth Fund ця угода стала найбільшою інвестицією в оборонно-технологічний сектор. До раунду також долучився Американсько-український інвестиційний фонд відбудови (URIF), який спрямує кошти на розвиток виробництва в Україні. Крім того, свої частки збільшили приватні інвестори Shield Capital, Ballistic Ventures, Lakestar і Squadra.

Які технології розвиватиме UFORCE

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Одним із пріоритетів стане збільшення постачання важких ударних дронів-бомберів та масштабування нового покоління безпілотників класу NEMESIS. Зокрема, компанія планує розвивати Nemesis MicroN — найменший апарат у цій лінійці.

Також UFORCE працює над засобами протидії ударним безпілотникам за допомогою автоматизованих турелей. Поряд із комплексом PREDATOR, який уже застосовується для ураження повітряних цілей, розробляють важкий APEX PREDATOR, призначений, зокрема, для боротьби з російськими дронами типу «Шахед».

Ще одним новим напрямом стане лазерне перехоплення повітряних цілей. У компанії зазначають, що така технологія має забезпечити асиметрію між вартістю атаки та засобами її відбиття.

Водночас UFORCE продовжить розвивати морські безпілотники сімейства MAGURA та наземні роботизовані комплекси LIUT. Технічні характеристики нових розробок наразі не розголошують.

Виробництво в Україні та міжнародна співпраця

Компанія планує нарощувати виробництво в Україні та розширювати присутність у країнах-партнерах. Для цього передбачені спільні розробки й запуск виробничих ліній за межами досяжності російських ударів. За словами CEO UFORCE Олега Рогинського, інвестиції дадуть змогу створювати захищені виробничі потужності та ланцюги постачання, а також залучати інженерів для розробки нових оборонних технологій.

До ради директорів компанії також приєднався генерал Крістофер Каволі, який обіймав посаду Верховного головнокомандувача Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі у 2022–2025 роках. Нині він є партнером Valor Equity Partners.

Окрім інвестиційного раунду, компанія оголосила про створення фонду U4Heroes. Його заснували за ініціативи засновників і команди UFORCE. Фонд зосередиться на підтримці здоров’я та безпеки українських військовослужбовців і ветеранів, а також їхній адаптації до цивільного життя. Серед запланованих напрямів роботи — освітні програми, професійне перенавчання та допомога з працевлаштуванням в оборонній і технологічній галузях.

Нагадаємо, CEO UFORCE Олег Рогинський розповів, що компанія залучає до розробки дронів інженерів з команд «Формули-1».

А у вересні UFORCE взяла участь у міжнародних навчаннях REPMUS 26 у Португалії. Компанія задіяла 11 безекіпажних надводних катерів та вісім безпілотників, які запускалися з морських дронів

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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