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Генштаб: від 30 жовтня Сили оборони уразили п’ять найбільших нафтопереробних заводів РФ

Найбільший - це Омський НПЗ.

Генштаб: від 30 жовтня Сили оборони уразили п’ять найбільших нафтопереробних заводів РФ
Пожежа у Росії, ілюстративне фото
Фото: Astra

Від 30 жовтня Сили оборони уразили Омський, Кірішський, Рязанський, Нижньогородський та Ярославський НПЗ, які входять до п'ятірки найпотужніших у країні. 

«Під ударами опинилися й менші, але не менш важливі для противника Новокуйбишевський та Саратовський заводи. Сили оборони системно виводять з ладу російську нафтопереробку», – розповіли у Генштабі. 

Там додали, що відстань від Омська до лінії фронту - майже 2 500 кілометрів. Саме в цьому місті 11 листопада спалахнула пожежа на найпотужнішому нафтопереробному заводі РФ. Підрозділи Сил оборони України уразили Омський НПЗ — гігант російської нафтопереробки. Він здатний переробляти понад 21 млн тонн нафти на рік і має один із найвищих показників глибини переробки нафти у РФ (близько 99%).

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Також підтверджено результати уражень Кірішського та Саратовського НПЗ.

У ніч на 9 листопада уражено ТОВ «Кінеф» («Кірішинефтеоргсинтез») у Ленінградській області. Цей завод має встановлену потужність близько 20 млн тонн нафти на рік і забезпечує понад 6% усієї нафтопереробки Росії. Він виробляє широкий перелік нафтопродуктів, зокрема пальне для потреб армії держави агресора. Внаслідок удару пошкоджено установку атмосферної трубчастої переробки нафти (АТ), установку первинної переробки нафти ЕЛОУ та дві установки охолодження.

Ще раніше, 7 листопада, уражено ПАТ «Саратовський НПЗ». Підприємство потужністю близько 7 млн тонн нафти на рік працює на потреби військово‑промислового комплексу та збройних сил РФ. Пошкоджено єдину на заводі установку первинної переробки нафти АВТ‑6, дві установки гідроочищення пального, трубопроводи та резервуар об'ємом 10 тисяч кубометрів, де виникло займання. Роботу підприємства зупинено.

Удари по установках первинної переробки скорочують виробництво пального для російської армії та зменшують доходи, з яких Росія фінансує війну, наголошують у Генштабі і додають, що Сили оборони, реалізуючи право на самооборону, гарантоване статтею 51 Статуту ООН, і надалі системно вживатимуть заходів, щоб примусити РФ припинити збройну агресію проти України.

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