Документ передбачає приєднання України як асоційованої країни до компонента «Copernicus», а також підкомпонентів «Події космічної погоди» і «Навколоземні об’єкти».

Парламент ратифікував участь України у Космічній програмі ЄС. Участь України у Космічній програмі ЄС. Це документ № 0373. За проголосували народних 243 народних депутатів, йшлося у трансляції засідання.

Законопроєкт передбачає ратифікацію Угоди між Україною та ЄС, підписаної 9 квітня 2025 року в Брюсселі, про участь України в програмі ЄС «Космічна програма Союзу», зокрема, у компоненті Copernicus, а також підкомпонентах «Події космічної погоди» та «Навколоземні об’єкти» компонента «Космічна ситуаційна обізнаність».

Як йдеться у пояснювальній запиці, мета ратифікації – завершити необхідні внутрішньодержавні процедури для набрання угодою чинності та створити правові підстави для участі України в цих напрямах програми як асоційованої країни.

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Співпраця має поглибити взаємодію України та ЄС у космічній сфері, розвинути українські компетенції з дистанційного зондування Землі й спостереження за космічними об’єктами, а також сприяти формуванню відповідного ринку та нарощуванню національного космічного потенціалу. Отримані дані й технології можна буде використовувати для ухвалення управлінських рішень і моніторингу в сільському господарстві, цивільному захисті, протидії зміні клімату, захисті енергетичних і комунікаційних мереж, охороні довкілля, розвитку транспорту, безпеці, обороні та інфраструктурі.

Участь України передбачена в межах, дозволених чинними правовими вимогами та характером фінансованих заходів, зокрема там, де допускається залучення третіх країн.

Угода набере чинності після того, як Україна та ЄС дипломатичними каналами повідомлять одне одного про завершення необхідних внутрішніх процедур. Участь у програмі зазвичай передбачає сплату фінансового внеску та покриття витрат на управління, реалізацію й операційну діяльність, починаючи з 2025 року. Однак для України сплату цих внесків призупинили через виняткові обставини, спричинені російською агресією, із посиланням на домовленість про призупинення фінансових зобов’язаньнашої держави за угодами щодо приєднання до програм ЄС на 2021–2027 роки.

Тому ратифікація та участь у зазначених компонентах програми не потребуватимуть додаткових коштів із державного бюджету.