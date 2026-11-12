Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
Кличко прокоментував ідею Зеленського запровадити безкоштовний проїзд у Києві
«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Фото«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
Президент України: Штати пропонували обміняти Донбас на «безпеку»
​Довга рука ЗСУ і російські аеродроми
​Довга рука ЗСУ і російські аеродроми
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
Кличко прокоментував спроби Зеленського створити «кабінет» для допомоги Києву
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
ГоловнаПолітика

У Кремлі розпочалась зустріч Кушнера, Віткоффа та Путіна

Після перемовин американські представники вирушать до Дубліна, де на них чекає Володимир Зеленський.

У Кремлі розпочалась зустріч Кушнера, Віткоффа та Путіна
Ілюстративне фото
Фото: Sky News

Президент Росії Володимир Путін прийняв у Кремлі спецпосланців президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Зустріч відбувається після перемовин США, Росії та України в Абу-Дабі.

Про деталі повідомляють медіа держави-агресорки.

Путін на початку заявив про успіхи на гуманітарному напрямку переговорів щодо України. Окремо він попросив передати подяку першій леді США Меланії Трамп та президенту США Дональду Трампу.

Реклама

Глава Кремля заявив, що начебто "хоче організувати гуманітарну операцію в Костянтинівці – таку, як була в Олешках". 

Стів Віткофф назвав майбутній обмін полоненими між Україною та Росією свідченням прогресу в переговорах щодо завершення війни. 

Тим часом Джаред Кушнер заявив, що Вашингтон бачить бажання європейських країн долучитися до переговорів і сприяти завершенню війни в Україні. Він також повідомив, що США почали обговорювати з європейцями архітектуру безпеки на континенті.

У зустрічі також беруть участь помічник президента Росії Володимир Мединський, який очолював делегацію в Саудівській Аравії, голова Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв і помічник Путіна Юрій Ушаков.

Що передувало?

  • Переговори в Абу-Дабі відбувались протягом 2 днів – 10 та 11 листопада – за участю української, російської та американської делегацій, а також представників Європи.
  • Представники США Джаред Кушнер та Стів Віткофф наступного дня після завершення поїхали до Володимира Путіна в Москву обговорити результати перемовин. Згодом вони зустрінуться з представниками України в Дубліні.
  • Кушнер повідомив про певний прогрес у перемовинах, проте зазначив, що питання територій – досі найскладніше. 
  •  Також на переговорах домовились про обмін полоненими, який може бути одним з найбільших.
  • Президент України повідомив, що очікує 12 листопада отримати реакцію Росії на пропозиції, які обговорювали під час тристоронніх переговорів. Делегація не мала мандату відповідати на питання припинення вогню в енергетичній сфері, на морі та щодо критичної інфраструктури. Тому американська сторона мала порушити ці питання під час запланованої зустрічі з Володимиром Путіним. 
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies