У Кремлі розпочалась зустріч Кушнера, Віткоффа та Путіна

Президент Росії Володимир Путін прийняв у Кремлі спецпосланців президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Зустріч відбувається після перемовин США, Росії та України в Абу-Дабі.
Про деталі повідомляють медіа держави-агресорки.
Путін на початку заявив про успіхи на гуманітарному напрямку переговорів щодо України. Окремо він попросив передати подяку першій леді США Меланії Трамп та президенту США Дональду Трампу.
Глава Кремля заявив, що начебто "хоче організувати гуманітарну операцію в Костянтинівці – таку, як була в Олешках".
Стів Віткофф назвав майбутній обмін полоненими між Україною та Росією свідченням прогресу в переговорах щодо завершення війни.
Тим часом Джаред Кушнер заявив, що Вашингтон бачить бажання європейських країн долучитися до переговорів і сприяти завершенню війни в Україні. Він також повідомив, що США почали обговорювати з європейцями архітектуру безпеки на континенті.
У зустрічі також беруть участь помічник президента Росії Володимир Мединський, який очолював делегацію в Саудівській Аравії, голова Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв і помічник Путіна Юрій Ушаков.
Що передувало?
- Переговори в Абу-Дабі відбувались протягом 2 днів – 10 та 11 листопада – за участю української, російської та американської делегацій, а також представників Європи.
- Представники США Джаред Кушнер та Стів Віткофф наступного дня після завершення поїхали до Володимира Путіна в Москву обговорити результати перемовин. Згодом вони зустрінуться з представниками України в Дубліні.
- Кушнер повідомив про певний прогрес у перемовинах, проте зазначив, що питання територій – досі найскладніше.
- Також на переговорах домовились про обмін полоненими, який може бути одним з найбільших.
- Президент України повідомив, що очікує 12 листопада отримати реакцію Росії на пропозиції, які обговорювали під час тристоронніх переговорів. Делегація не мала мандату відповідати на питання припинення вогню в енергетичній сфері, на морі та щодо критичної інфраструктури. Тому американська сторона мала порушити ці питання під час запланованої зустрічі з Володимиром Путіним.