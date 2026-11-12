У Кремлі розпочалась зустріч Кушнера, Віткоффа та Путіна

Після перемовин американські представники вирушать до Дубліна, де на них чекає Володимир Зеленський.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Президент Росії Володимир Путін прийняв у Кремлі спецпосланців президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Зустріч відбувається після перемовин США, Росії та України в Абу-Дабі.

Про деталі повідомляють медіа держави-агресорки.

Путін на початку заявив про успіхи на гуманітарному напрямку переговорів щодо України. Окремо він попросив передати подяку першій леді США Меланії Трамп та президенту США Дональду Трампу.

Реклама

Глава Кремля заявив, що начебто "хоче організувати гуманітарну операцію в Костянтинівці – таку, як була в Олешках".

Стів Віткофф назвав майбутній обмін полоненими між Україною та Росією свідченням прогресу в переговорах щодо завершення війни.

Тим часом Джаред Кушнер заявив, що Вашингтон бачить бажання європейських країн долучитися до переговорів і сприяти завершенню війни в Україні. Він також повідомив, що США почали обговорювати з європейцями архітектуру безпеки на континенті.

У зустрічі також беруть участь помічник президента Росії Володимир Мединський, який очолював делегацію в Саудівській Аравії, голова Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв і помічник Путіна Юрій Ушаков.

Що передувало?