СБУ: РФ активізувала спроби ІПСО, спрямовані проти Служби безпеки

В СБУ заявили, що останнім часом зафіксували активізацію Росії у проведенні інформаційно-психологічних спецоперацій, спрямованих на дискредитацію відомства.
Як пише пресслужба Служби безпеки, ворог створює сотні різних фейкових новин, зокрема, використовуючи нещодавні розслідування Національного антикорупційного бюро.
За даними СБУ, метою таких публікацій є «посіяти розбрат в українському суспільстві, зменшити довіру до держави та сформувати ілюзію про протистояння, яке нібито існує між Службою безпеки та антикорупційними органами України».
«Зокрема, у підконтрольних російським спецслужбам засобах масової інформації з посиланням на пропагандистський ресурс «РИА Новости» почав ширитися фейк, що НАБУ начебто заявило про «замовне вбивство офіцера ВМС», вчинене нібито за вказівкою СБУ. Зазначена у цих публікаціях інформація не відповідає дійсності», - йдеться у повідомленні.
Також там додали, що російська пропаганда використала реальний злочин, який відбувся у вересні 2026 року і в результаті якого дійсно загинув офіцер українських ВМС. Утім, НАБУ не публікувало жодних заяв з цього приводу, а розслідування вбивств не є підслідністю Бюро. Виконавцем злочину виявився завербований спецслужбами РФ пенсіонер із Дніпропетровської області. Його затримали по «гарячих слідах». Наразі слідство триває, правоохоронці встановлюють усі обставини злочину.
Служба безпеки України вкотре закликає людей бути пильними, не довіряти російським пропагандистським ресурсам та користуватися інформацією тільки з перевірених джерел.
Якщо вас намагається завербувати ворог або ви чи ваші знайомі отримали підозрілі пропозиції – звертайтеся до Служби безпеки України:
- телефонний номер – 1516
- електронна пошта: [email protected]
- чат-бот «Спали» ФСБешника»: t.me/spaly_fsb_bot.