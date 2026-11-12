СБУ: РФ активізувала спроби ІПСО, спрямовані проти Служби безпеки

СБУ закликає не довіряти російським пропагандистським ресурсам та користуватися інформацією тільки з перевірених джерел.

В СБУ заявили, що останнім часом зафіксували активізацію Росії у проведенні інформаційно-психологічних спецоперацій, спрямованих на дискредитацію відомства.

Як пише пресслужба Служби безпеки, ворог створює сотні різних фейкових новин, зокрема, використовуючи нещодавні розслідування Національного антикорупційного бюро.

За даними СБУ, метою таких публікацій є «посіяти розбрат в українському суспільстві, зменшити довіру до держави та сформувати ілюзію про протистояння, яке нібито існує між Службою безпеки та антикорупційними органами України».

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«Зокрема, у підконтрольних російським спецслужбам засобах масової інформації з посиланням на пропагандистський ресурс «РИА Новости» почав ширитися фейк, що НАБУ начебто заявило про «замовне вбивство офіцера ВМС», вчинене нібито за вказівкою СБУ. Зазначена у цих публікаціях інформація не відповідає дійсності», - йдеться у повідомленні.

Також там додали, що російська пропаганда використала реальний злочин, який відбувся у вересні 2026 року і в результаті якого дійсно загинув офіцер українських ВМС. Утім, НАБУ не публікувало жодних заяв з цього приводу, а розслідування вбивств не є підслідністю Бюро. Виконавцем злочину виявився завербований спецслужбами РФ пенсіонер із Дніпропетровської області. Його затримали по «гарячих слідах». Наразі слідство триває, правоохоронці встановлюють усі обставини злочину.

Фото: СБУ Російський фейк

Служба безпеки України вкотре закликає людей бути пильними, не довіряти російським пропагандистським ресурсам та користуватися інформацією тільки з перевірених джерел.

Якщо вас намагається завербувати ворог або ви чи ваші знайомі отримали підозрілі пропозиції – звертайтеся до Служби безпеки України: