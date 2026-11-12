FT: експорт російського дизелю подвоївся після скасування Трампом санкцій, але до США не потрапило жодної партії

Зусилля США, спрямовані на зниження цін на дизельне пальне, дозволили Росії минулого місяця подвоїти його експорт, хоча жодна з партій, відправлених після рішення Дональда Трампа послабити санкції щодо російського пального, так і не потрапила до США.

Як пише Financial Times, за даними аналітичної компанії Kpler, у жовтні Росія експортувала 271 тис. барелів дизельного пального на добу,порівняно зі 135 тис. барелів місяцем раніше.

Стрибок експорту відбувся після того, як США чинили тиск на Україну, вимагаючи припинити удари по російських нафтопереробних заводах, а також після оголошення американським президентом 9 жовтня про домовленість із російським лідером Володимиром Путіним щодо збільшення поставок пального на ринки США та світу.

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Хоча російський дизель досі не потрапив на американський ринок через зусилля прихильників України, які намагаються перешкодити суднам доставляти вантажі, експорт Росії до Бразилії, Туреччини та інших країн світу зріс.

За даними аналітиків, у вересні цього року Росія експортувала 120 тис. барелів дизеля на добу, а в жовтні — 260 тис. Для порівняння: середній показник за останні п’ять років для жовтня становить близько 700 тис. барелів на добу. Зростання експорту протягом останніх двох місяців пояснюється здатністю російських НПЗ наростити виробництво під час паузи в українській кампанії ударів.

Представник Білого дому повідомив Financial Times, що збільшення пропозиції російського дизелю на світовому ринку допоможе знизити ціни для американців відповідно до домовленості Трампа й Путіна.

За останні тижні щонайменше два танкери, які спочатку прямували до США, змінили курс. Дані відстеження суден свідчать, що біля східного узбережжя США залишається один танкер із повним вантажем російського дизелю, який очікує на покупця. Представник Білого дому заявив, що переговори з власником судна Agioi Fanendes тривають.

Угода Трампа з Путіним обурила демократів і деяких республіканців у Конгресі США. Вони заявили, що домовленість може бути незаконною, і зажадали від президента скасувати її.

Цього місяця губернаторка штату Нью-Джерсі Мікі Шеррілл звернулася до операторів портів і терміналів свого штату, через які проходять вантажі, що прибувають до гавані Нью-Йорка. Вона попередила їх, що вони мають відмовлятися приймати будь-які танкери з російським дизельним пальним, інакше їм загрожуватимуть суворі санкції.

Україна відновила удари по російських нафтопереробних заводах 30 жовтня після двотижневої паузи. Тим часом Росія продовжила заборону на експорт дизельного пального до кінця січня, хоча передбачено винятки.

Аналітик Kpler Суміт Рітолія зазначив, що тепер Росія надаватиме пріоритет забезпеченню внутрішнього ринку пальним, оскільки країна також починає відчувати дефіцит бензину, який уже змушена нормувати.