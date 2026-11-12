BBC: Nvidia розглядає можливість усунення гендиректора Хуанга після звинувачень у другому романі

Nvidia вже розпочала розслідування щодо стосунків між Хуангом та Еліс Хуан, яку підозрюють у шпигунстві на користь Китаю, залучивши до цього велику юридичну фірму.

Рада директорів технологічного гіганта Nvidia розглядає можливість усунення з посади генерального директора Дженсена Хуанга.

Про це повідомляють пише BBC.

Акції компанії різко впали після того, як газета The New York Times повідомила, що Хуанг мав другий роман – цього разу з однією з керівниць компанії.

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Рада директорів компанії проводить засідання на тлі подій.

Nvidia вже розпочала розслідування щодо стосунків між Хуангом та Еліс Хуан, яку підозрюють у шпигунстві на користь Китаю, залучивши до цього велику юридичну фірму. Справою також займається ФБР.

Раніше цього тижня генеральний директор визнав, що був “невірним” своїй дружині, і перепросив у неї та їхніх дітей.

Раніше рада директорів Nvidia висловлювала підтримку Хуангу, заявляючи, що немає підстав вважати, ніби через його перший роман постраждали комерційні таємниці компанії або національна безпека.

Дженсен Хуанг відіграє вирішальну роль в успіху Nvidia

Nvidia – друга за ринковою вартістю компанія у світі (після Apple), яка відіграє ключову роль в індустрії штучного інтелекту.

Видання зазначає, що Дженсен Хуанг відіграв вирішальну роль в успіху Nvidia і знайти йому заміну в разі відставки буде вкрай складно.

“Компанії, які витрачають величезні кошти на створення систем штучного інтелекту, залежать від чипів Nvidia. Їм потрібні гарантії щодо постачання, нових продуктів і виконання вже взятих на себе зобов’язань. Інженери, технології та експертний досвід Nvidia залишаться на місці. Проте знайти заміну людині, яка має такий вплив – як усередині компанії, так і в усій галузі, – як Дженсен Хуанг, було б надзвичайно складним завданням”, – розповідає BBC.