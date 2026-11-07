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Міжнародна федерація хокею не допустила Білорусь до участі в Чемпіонаті світу 2027 року

Комісія підтвердила, що не має правових підстав для негайного поновлення членства Білорусі.

Міжнародна федерація хокею не допустила Білорусь до участі в Чемпіонаті світу 2027 року
Ілюстративне фото
Фото: IIHF

Міжнародна федерація хокею (IIHF) вирішила не допускати збірні Білорусі серед чоловіків та юніорів до 20 років до Чемпіонатів світу 2027 року.

Про це повідомляє IIHF

Рішення ухвалили після того, як Дисциплінарна комісія IIHF частково задовольнила апеляцію Білоруської асоціації хокею на рішення Ради від 27 липня 2026 року. 

Водночас комісія підтвердила, що не має правових підстав для негайного поновлення членства Білорусі.

"Під час ухвалення рішення Рада IIHF врахувала організаційні та спортивні домовленості щодо проведення обох чемпіонатів, зокрема - структуру змагань, розклад, продаж квитків та підготовку до турнірів. З огляду на ці обставини білоруські збірні не братимуть участь у чемпіонатах у 2027 році", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що вже сім країн оголосили бойкот матчам зі збірною Росії на Чемпіонаті світу з хокею у 2027 році. 

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