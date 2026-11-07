Вже сім країн оголосили бойкот матчам зі збірною Росії на Чемпіонаті світу з хокею у 2027 році

Канада, яка прийматиме молодіжний чемпіонат, заявила, що не допустить російську збірну до участі в турнірі.

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Вже сім країн оголосили бойкот майбутнім матчам з командою Росії на Чемпіонаті світу з хокею, який у 2027 році прийматиме Німеччина.

Про це повідомив міністр молоді та спорту України Матвій Бідний.

Чехія, Фінляндія, Данія, Швеція, Франція, Норвегія та Латвія вже заявили про відмову від матчів проти російських збірних.

Австрія виступає проти повернення Росії до міжнародних хокейних змагань і наразі проводить консультації з іншими європейськими країнами та відповідними австрійськими органами влади.

Канада, яка прийматиме молодіжний чемпіонат світу з хокею-2027, заявила, що не допустить російську збірну до участі в турнірі.

"Дякуємо країнам і міжнародним федераціям, які відстоюють цю позицію. Закликаємо інші країни також долучатися", - зазначили в Міністерстві.