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«Динамо» й «Шахтар» не виявили сильнішого в матчі УПЛ

«Гірники» грали вдесятьох з 53 хвилини.

«Динамо» й «Шахтар» не виявили сильнішого в матчі УПЛ
Марлон Гомес проти Олексія Сича
Фото: fdynamo.com

«Шахтар» у номінально домашньому матчі на «Арені Львів» зіграв внічию з «Динамо» (0:0) у 12-му турі Української прем’єр-ліги, повідомляє LB.ua.

За 90 хвилин матчу жодна з команд не спромоглася забити. На 53 хвилині Вінісіус Тобіас отримав пряму червону картку за неспортивну поведінку – відмашку в боротьбі проти Владислава Дубінчака.

Завдяки нічиєї «Шахтар» одноосібно очолив УПЛ з 29 очками в активі. У «Динамо» 23 пункти після 11 поєдинків. 

Кияни посідають третю сходинку в турнірній таблиці.

Нагадаємо, «Шахтар» розгромив «Динамо» (3:0) в рамках 1/8 фіналу Кубка України з футболу.

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