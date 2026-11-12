​Іран пригрозив ударами по військових базах США в Європі

Тегеран заявив, що атакуватиме американські об'єкти навіть за межами досяжності іранських ракет, якщо звідти вилітатимуть літаки для ударів по Ірану.

Іран пригрозив атакувати військові бази США в Європі та інших віддалених регіонах світу, якщо американська авіація використовуватиме їх для нових ударів по іранській території.

Про це заявив секретар Вищої ради національної безпеки Ірану генерал-майор Мохсен Резаї, повідомляє The Telegraph.

За його словами, у разі відновлення американської військової кампанії Тегеран завдаватиме ударів не лише по об'єктах, які вже перебувають у межах досяжності його озброєння, а й по віддалених військових базах, зокрема тих, які раніше не атакував.

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"Якщо американські літаки злітатимуть з американської військової бази, навіть розташованої в європейській країні чи іншому віддаленому регіоні, щоб бомбити Іран, ми також завдамо удару по цих базах", – заявив Резаї.

Він також пригрозив атаками на окремі острови, які, за його словами, вважають недосяжними для іранських ракет.

Резаї окреслив і умови Тегерана для завершення конфлікту. Серед них – домовленості щодо всіх фронтів Західної Азії, передусім Лівану, зняття морської блокади, розмороження активів Ірану та гарантії безпеки.

Окремо він заявив, що Іран не погодиться передати свої запаси збагаченого урану. За словами генерала, країна планує зберегти їх для власних потреб, зокрема як паливо для майбутніх атомних кораблів і підводних човнів.

Що передувало?

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що не бачить підстав для відновлення бойових дій проти Ірану та схиляється до збереження статус-кво на Близькому Сході. За його словами, конфлікт наближається до завершення, а американські військові залишатимуться готовими до будь-якого розвитку подій.

Трамп також повідомляв, що готовий зберігати нинішню ситуацію, доки Тегеран не погодиться підписати мирну угоду.

Державний секретар США Марко Рубіо також заявляв, що Вашингтон має альтернативи відновленню бойових дій проти Ірану та не планує нових ударів, але продовжуватиме посилювати економічний тиск на Тегеран. Водночас в адміністрації Дональда Трампа немає єдності щодо подальшої політики стосовно Ірану.

Рубіо, керівник апарату Білого дому Стівен Міллер і міністр фінансів Скотт Бессент підтримують продовження жорсткого економічного тиску, тоді як віцепрезидент Джей Ді Венс виступає за укладення угоди.