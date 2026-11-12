Відбирали квартири й утримували власників силоміць: на Полтавщині затримали шістьох підозрюваних

На Полтавщині правоохоронці викрили групу, учасників якої підозрюють у тому, що вони заволодівали чужою нерухомістю, а власників силоміць вивозили до занедбаного будинку й утримували там. Під приводом допомоги та догляду вони входили в довіру до людей, а потім оформлювали на їхнє майно підроблені документи.

Про це повідомила Національна поліція.

Одну з потерпілих поліцейські знайшли в будинку з тілесними ушкодженнями. Наступного дня жінка померла в реанімації.

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За даними слідства, групу створив 60-річний житель Полтави, який раніше мав проблеми із законом. До неї також входили приватна нотаріуска, її помічниця, яка жила з організатором, та ще троє жителів області.

Учасники групи шукали людей із залежностями та тих, хто опинився у скрутному матеріальному становищі. До їхніх осель підселяли спільників. Спочатку ті допомагали з побутом і доглядом, а згодом користувалися довірою власників, щоб заволодіти їхньою нерухомістю. Для цього використовували підроблені договори позики, заяви та розписки.

Людей перевозили в заміський будинок і утримували в поганих умовах

За такою схемою група отримала контроль над нерухомістю за п’ятьма адресами. Власників виселяли та перевозили до заміського будинку, де тримали в поганих умовах, постійно контролювали й чинили на них психологічний та фізичний тиск.

Шістьом учасникам групи повідомили про підозру в шахрайстві. Деяким також інкримінують незаконне позбавлення волі та заволодіння документами. Одного з фігурантів суд першої інстанції вже засудив до восьми років ув’язнення за тяжкі тілесні ушкодження, які призвели до смерті потерпілого.

Чотирьох підозрюваних відправили під варту. Нотаріуска та її помічниця можуть вийти під заставу – по 5,3 млн гривень кожна.

Фото: Нацполіція України

Фото: Нацполіція України