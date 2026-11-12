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ФСБ готувала убивство командира бригади ДШВ: підозрюваного затримали в Миколаєві

Підозрюваний служив водієм і використовував свою посаду для збору інформації.

ФСБ готувала убивство командира бригади ДШВ: підозрюваного затримали в Миколаєві
Чоловіка підозрюють у роботі на ФСБ
Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала в Миколаєві військовослужбовця, якого підозрюють у державній зраді та підготовці замаху на командира однієї з бригад Десантно-штурмових військ ЗСУ. 

Про це повідомила СБУ.

За завданням ФСБ чоловік мав передати координати штабу, щоб російські військові могли завдати по ньому ракетного удару.

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За даними слідства, мобілізований служив водієм і використовував свою посаду, щоб збирати інформацію про місця перебування командування бригади. Крім того, він передавав російській спецслужбі дані про пункти зберігання та запуску українських ударних безпілотників, які атакують російські угруповання в тилу.

Агента затримали на території військового підрозділу, коли він готувався надіслати куратору координати об'єкта, де мав перебувати командир бригади. До цього СБУ встигла убезпечити місця розташування українських десантників, тож росіяни не отримали потрібних для удару даних.

Своїм кураторам агент звітував про підготовку ліквідації командира

Під час затримання у військового вилучили смартфон із повідомленнями російському куратору. У них він звітував про підготовку до ліквідації командира.

Як встановило розслідування, на зв'язок із ФСБ чоловік вийшов через Telegram-канали знайомств, де шукав близькі стосунки. Після вербування він спілкувався з російським спецслужбістом через анонімний чат у месенджері.

Слідчі повідомили затриманому про підозру в державній зраді в умовах воєнного стану. Він перебуває під вартою без права внесення застави. За цією статтею йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ

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