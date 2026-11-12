ЄС і Велика Британія можуть відкласти запровадження 10% мита на електромобілі

Автовиробники заявили раніше, що ці збори зробили б їх вразливими до конкуренції з боку Китаю.

Євросоюз і Велика Британія розглядають можливість відтермінування запровадження мит на електромобілі, пише Financial Times.

Автовиробники попереджали, що ці збори зроблять їх більш вразливими до конкуренції з боку Китаю.

За словами джерел, Брюссель проводить консультації з представниками галузі щодо пропозицій відкласти запровадження 10-відсоткового мита, яке з 1 січня мало б поширюватися на більшість транспортних засобів. Двоє співрозмовників зазначили, що Лондон підтримує цей крок.

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Угода щодо Brexit, яка набула чинності у 2021 році, мала на меті стимулювати створення європейського ланцюга постачання акумуляторів. Для цього було передбачено поступове підвищення вимог до частки компонентів місцевого виробництва в автомобілі, необхідної для звільнення від мит.

Однак обсяги виробництва хімічних речовин та акумуляторів зростали не так швидко, як очікувалося, і в багатьох моделях досі використовуються акумуляторні блоки та хімічні компоненти з Азії.

За даними ACEA – лобістської організації, що представляє інтереси автовиробників ЄС, – близько 82% із 520 000 електромобілів (легкових авто та фургонів), які, як очікується, будуть продані у 2027 році (на загальну суму близько 17,9 млрд євро), підпадатимуть під дію мит.

Організація закликала відкласти до 2030 року запровадження суворіших вимог щодо складання акумуляторних блоків, а до 2032 року – додаткових вимог щодо використання катодних матеріалів європейського виробництва в електродах.