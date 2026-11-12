Президент Румунії пропонує заплатити США за збереження американських військових у країні

Польща раніше запропонувала сплачувати Вашингтону 15 000 доларів на рік за кожного американського військовослужбовця, який перебуватиме у країні.

Президент Румунії Нікушор Дан запропонував заплатити США за збереження американського військового контингенту в країні.

Про це повідомляє Financial Times.

Дан повідомив виданню, що запропонував “певні цифри... щодо військ і розподілу витрат”, повторюючи ініціативу, з якою раніше виступила Польща.

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У вересні Варшава запропонувала сплачувати Вашингтону 15 000 доларів на рік за кожного американського військовослужбовця, який перебуватиме на майбутній військовій базі, що отримала назву “Форт Трамп”.

“Ми хочемо, щоб у нас було більше американських військових і більше бойових спроможностей”, – зазначив Дан.

В офісі Дана повідомили, що наразі в Румунії дислокуються 1172 американські військовослужбовці (раніше контингент налічував 1700 осіб). Там також дали зрозуміти, що розглядають можливість запропонувати США суму, аналогічну тій, яку запропонувала Польща.

Коментарі Дена пролунали лише через кілька днів після того, як він представив цю пропозицію заступнику міністра оборони США Елбріджу Колбі. Той відвідав Польщу та Румунію (дві найбільш густонаселені країни на східному фланзі НАТО), щоб оцінити безпекові виклики в регіоні.

Додамо, наразі в Польщі перебуває близько 10 000 американських військових, розміщених на десятку об'єктів. Варшава наполягає на створенні постійної бази, яка носила б ім'я Дональда Трампа.

Раніше Колбі виступав за “більш обмежену та цілеспрямовану” військову присутність США в Європі, а Міністерство оборони під керівництвом Піта Гегсета неодноразово погрожувало суттєво скоротити американську присутність на континенті.