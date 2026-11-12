За словами урядовців, у всій країні через дрібні інциденти під час мітингів затримали понад 50 осіб.

До першого за останні 14 років загального страйку в Іспанії долучилися мільйони людей, пише The Guardian.

У центрі цього загальнонаціонального 24-годинного страйку, що відбувся в середу, – протест проти поглиблення житлової кризи в Іспанії. Ініціаторами акції виступили об’єднання орендарів, згодом їх підтримали профспілки.

Профспілки заявили, що страйк активно підтримали в окремих галузях – до нього долучилися 90% працівників автопромисловості й портів та 82% комунальників, які вивозять сміття. Водночас по всій країні активність була нерівномірною. Найбільше людей вийшло у прибережних регіонах, як-от у Каталонії та Андалусії, де ціни на житло є найвищими.

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Конфедерація асоціацій орендарів назвала страйк успішним, зазначивши, що станом на полудень у ньому взяли участь близько 4 мільйонів осіб.

Багато шкіл та університетів були зачинені або працювали в обмеженому режимі. У Мадриді цей страйк додався до страйку учителів, який розпочався майже місяць тому з вимогою покращити умови праці.

У Барселоні учасники акції встановили барикади, подекуди з палаючими шинами, через що робота громадського транспорту фактично зупинилася. Молодики у масках підпалювали контейнери для сміття і розбивали вітрини магазинів. Проти них правоохоронці застосували сльозогінний газ. Одразу після початку страйку опівночі було організовано пікети, які заблокували входи до заводів, ринків і транспортних вузлів. Основні шляхи до Барселони були перекриті в обох напрямках.

У Мадриді поблизу головного оптового ринку країни сталися сутички між учасниками пікетів і поліцією, а тисячі демонстрантів вийшли на головний бульвар міста, через що було тимчасово зупинено рух транспорту.

За словами урядовців, у всій країні через дрібні інциденти було затримано понад 50 осіб.

Фото: EPA/UPG Заворушення у Барселоні

Уряд прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса, який представляє ліві політичні сили, намагався провести через парламент закони, покликані полегшити становище орендарів, однак опозиційні партії заблокували ці ініціативи.

Не маючи достатньо повноважень для ухвалення необхідних законів, Санчес ініціював дострокові вибори, які відбудуться 29 листопада, сподіваючись заручитися ширшою підтримкою.