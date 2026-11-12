​Міністр закордонних справ Італії заявив про нові кібератаки та погрози його родині

Антоніо Таяні каже, що зловмисники оголосили винагороду за нього та його рідних.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив про нові кібератаки та погрози на свою адресу і членам його родини, зокрема неповнолітнім дітям. За його словами, зловмисники оголосили винагороду за нього та його рідних.

Про це віцепрем'єр Італії повідомив 11 листопада під час години запитань у Палаті депутатів, пише ANSA.

"Сьогодні я отримав нові акти залякування, які не оминули жодного члена моєї родини, зокрема неповнолітніх. Ту саму винагороду, яку оголосили за мене, призначили і за них", – сказав Таяні.

Що передувало?

Раніше Антоніо Таяні повідомляв, що кіберзлочинці протягом кількох днів поширювали його особисті дані в даркнеті та шукали додаткову інформацію про нього і його родину, пропонуючи за неї гроші. Міністр пов’язував кібератаки з підтримкою Італією України та заявляв, що не піддасться залякуванню.

Прем’єр-міністерка Джорджа Мелоні підтримала Таяні й назвала продаж конфіденційної інформації про державних посадовців приводом для серйозного занепокоєння.