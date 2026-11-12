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​Міністр закордонних справ Італії заявив про нові кібератаки та погрози його родині

Антоніо Таяні каже, що зловмисники оголосили винагороду за нього та його рідних.

​Міністр закордонних справ Італії заявив про нові кібератаки та погрози його родині
Антоніо Таяні
Фото: ЕРА/UPG

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив про нові кібератаки та погрози на свою адресу і членам його родини, зокрема неповнолітнім дітям. За його словами, зловмисники оголосили винагороду за нього та його рідних.

Про це віцепрем'єр Італії повідомив 11 листопада під час години запитань у Палаті депутатів, пише ANSA.

"Сьогодні я отримав нові акти залякування, які не оминули жодного члена моєї родини, зокрема неповнолітніх. Ту саму винагороду, яку оголосили за мене, призначили і за них", – сказав Таяні.

Що передувало?

Раніше Антоніо Таяні повідомляв, що кіберзлочинці протягом кількох днів поширювали його особисті дані в даркнеті та шукали додаткову інформацію про нього і його родину, пропонуючи за неї гроші. Міністр пов’язував кібератаки з підтримкою Італією України та заявляв, що не піддасться залякуванню. 

Прем’єр-міністерка Джорджа Мелоні підтримала Таяні й назвала продаж конфіденційної інформації про державних посадовців приводом для серйозного занепокоєння.

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