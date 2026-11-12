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У Британії двох іранців визнали винними у шпигунстві на користь Ірану, цілями були журналісти

Готувалося насильство щодо журналістів перськомовного телеканалу "Iran International" (базується в Лондоні) та одного із засновників організації “Британські юристи за Ізраїль”.

У Британії двох іранців визнали винними у шпигунстві на користь Ірану, цілями були журналісти
Королівський суд Вулвіча у Лондоні
Фото: EPA/UPG

У Великобританії двох іранців визнали винними у шпигунстві на користь Ірану, пише BBC.

Затримані готували “серйозні акти насильства” проти журналістів, які перебувають у країні.

У Королівському суді Вулвіча 41-річного Мостафу Сепахванда та 46-річного Фархада Джаваді Манеша визнали винними у діях, що могли сприяти роботі іранських спецслужб.

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Сепахванд здійснював стеження та розвідку, готуючись до застосування насильства щодо кількох осіб – зокрема, двох журналістів перськомовного телеканалу "Iran International" (базується в Лондоні) та Джонатана Тернера, одного із засновників організації “Британські юристи за Ізраїль” (UK Lawyers for Israel). Манеш, своєю чергою, допомагав у плануванні цих дій.

Третього фігуранта справи, 57-річного Шапура Калехалі Хані Нурі, за цим же звинуваченням виправдали.

Підсудні відвідували місця, пов’язані з об’єктами їхнього інтересу, робили фото- й відеозйомку, а також використовували такі платформи, як ChatGPT, для збору інформації про них в інтернеті.

За даними обвинувачення, Сепахванд мав намір особисто здійснити “насильницький напад” принаймні на одну з обраних цілей, тоді як Манеш брав участь у плануванні.

Мостафа Сепахванд та Фархад Джаваді Манеш
Фото: Press Association
Мостафа Сепахванд та Фархад Джаваді Манеш

Раніше Міністерство юстиції США оголосило про висунення звинувачень трьом особам, пов’язаним з Іраном, яких підозрюють в участі в низці змов на території США та Європи.

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